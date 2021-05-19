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رابط تسجيل منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

بواسطة زكريا منير
تسجيل منحة 500 جنيه

في مصر تمنح الحكومة مبلغ مالي لكل مواطن كتعويض عن التضرر بسبب جائحة كورونا وفي وقت ما تعانيه القطاعات من انعسكات  يتاثر بها العاملين بشكل مباشر كليا او جزئياً جرائها تحرص الحكومة في التخفيف من اعباء العمالة الغير منتظمة بتقديم بديل مالي كإعانة قدرها 500 جنيه، وتسهل اجراءات التسجيل عن طريق التزويد بالبيانات للحصول عليها من خلال الفضاء الالكتروني على موقع وزارة القوى العاملة.

1 العمالة الغير منتظمة
2 رابط تسجيل منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

العمالة الغير منتظمة

في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها العمالة الغير منتظمة في مصر، تدرس الحكومة قرارات إطلاق المنح وكيفية تنظيم صرفها للفئة الاكثر إحتياجاً وتفتح باب التسجيل إلكترونياً لذلك. ويتم إطلاق دفعات لصرف منح العمالة الغير المنتظمة بين فترى واخرى بحصرها بالمستحقين.

تعمل منظومة صرف منحة العمالة الغير منتظمة في وزارة القوى العاملة على وضع آليات واضحة لإعادة صرف المنحة وإشعار المستخدمين عبر رسائل نصية أين ومتى يمكنهم استلام التعويض النقدي(المنحة) وتسعى الوزارة لتكون العملية اكثر تنظيماً فتوسع المنافذ عن طريق البريد والبنوك في داخل مصر.

رابط تسجيل منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

من خلال هذا الرابط http://www.manpower.gov.eg/emp-work.html يمكن إلتسجيل على موقع القوى العاملة لإدراجك ضمن من يشملهم استحاق منحة ال”500 جنيه المصروفة للقوى العاملة الغير منتظمة، على صفحة الموقع المباشرة فينبغي تسجيل البيانات الشخصية المرتبطة بالمستفيد ويشمل الرقم القومي والوظيفة والمهنة الموضحة في خانات التسجيل إضافة لرقم الهاتف لكي يتم التواصل عليه من الوزارة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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