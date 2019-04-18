رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg

نقدم لمتابعي موقع كلمة دوت أورج خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين حتي يستطيع جميع المواطنين الغير المستحقين تقديم تظلم عبر موقع دعم مصر الالكتروني، حيث يمكن لجميع المحذوفين رفع المستندات المطلوبة عبر رابط tamwin com eg، من اجل الحصول علي الدعم التمويني بكل سهولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين والتعرف علي الإجراءات من اجل أعادة المحذوفين في بطاقات التموين فرجاء تابعونا.

رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين

وزارة التموين المصرية اليوم أطلقت بوابة الحكومة الإلكترونية لدعم مصر من اجل أن يستطيع جميع المستفيدين والمستفيدات تقديم تظلم من خلال موقع موقع التموين دعم مصر tamwin.com.eg للبدء في إجراء التظلم بشكل إلكتروني، علما بان التقديمات لا تتم من خلال مكاتب التموين، أما بخصوص خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين سيكون عن طريق موقع دعم مصر لتقديم التظلمات.

نوضح لحضراتكم خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمواطنات خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين واليكم الطريقة بشكل مبسط.

نقوم بزيارة موقع دعم مصر لتقديم تظلمات التموين

تعبئة البيانات المطلوبة منك وهي أدخال رقم البطاقة التموينية والرقم القومي وكتابة باقي البيانات بالحقول الفارغة.

النقر علي أيقونة بحث.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات الخاصة بك، يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني والتعديل علي البيانات كما يمكن رفع المستندات المطلوبة عبر موقع وزارة التموين لتقديم التظلمات، علما بان الوزارة لن تقوم بأغلاق باب تقديم تقديم تظلمات البطاقات التموينية حتي الآن وذلك لكي تعطي فرصة لجميع المحذوفين بإرسال التظلم بكل سهولة ويسر.

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