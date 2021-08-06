رابط حجز موعد شهادات ابناءنا في الخارج عبر موقع المكتب الثقافي بالرياض http://ecbrsa.edu.eg

حجز موعد إستلام شهادات ابناءنا في الخارج من الخدمات المتصدرة المقدمة من المكتب الثقافي المصري بالرياض على الموقع الرسمي، ويعتمد المكتب خطة تنظيم المواعيد لاولياء الامور للاستفادة من خدمة الحجز المذكورة، لتمكين استلام شهادات الابناء المعتمدة عن طريق المكتب الثقافي بحجز مسبق يتم الكترونياً عبر رابط مفعل، وذلك في إطار تذليل الاجراءات بهدف تسهيل عملية حجز استلام الشهادات بأوقات منظمة حفاظاً على الوقت والصحة، حيث تتم اونلاين على رابط موقع المكتب الثقافي منعاً للزحام في ظل تاثيرات فيروس كورونا المستجد بما يقتضيه من الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

آلية حجز موعد استلام شهادات ابناءنا في الخارج

يتم تسهيل لابناء الجالية المصرية من قبل المكتب الثقافي بالسعودية اجراءات حجز موعد مسبق متاح للاستفادة من خدمة استلام شهادات الطلبة المصريين في الخارج، حيث يتم اصدار موعد يحدده المستفيد في التاريح والوقت المناسب ويتطلب قبل ذلك الدخول الى الحساب المسجل على الموقع او تسجيل حساب جديد لولي الامر في حال لم يكن يملكه، من خلال الموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصري، ولمعرفة آلية الحجز دون الحاجة للحضور الشخصي وذلك بشكل الكتروني إتباع الاجراءات التالية للخدمة..

يتم الولوج الى موقع المكتب الثقافي المصري بالرياض http://ecbrsa.edu.eg/

الانتقال الى تبويب الخدمات الالكترونية

تسجل الدخول الى حساب ولي الامر بالرقم القومي وكلمة المرور المسجلة.

المستخدم الجديد الذي لم يسبق له التسجيل يضغط على تسجيل جديد

ثم ملئ البيانات المطلوبة والصحيحة بدون اخطا لضمان الاستفادة من الخدمة

يتم إختيار موعد لزيارة المكتب

يعتمد ولي الامر على الموعد المناسب له وذلك بتحديده وفق الرغبة، وإدراج المعلومات المطلوبة في هذ الجزء في النقر على علامة “صح” للحفظ

يتعين بعد هذا الاجراء الأخير طباعة تفاصيل الرسالة التي تظهر وبها(إسم ولي الامر- التاريخ، وقت الحضور) لإبرازها للموظف المسؤول عند الوصول في ذات الموعد.

علماً انه يجب الالتزام بالحضور بالوقت المحدد، ولا يمكن حجز اكثر من موعد، كما على ولي الامر الذي يقوم بالحجر للمكتب الثقافي المصري مراعاة اجراءات السلامة الصحة بإرتداء الكمامة الطبية ضمن الاحترازات المطبقة لتفشي فيروس كورونا.