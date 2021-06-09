رابط حجز وحدات مدينة نور أمام العاصمة الإدارية الجديدة

يسارع الكثيرين في مصر خلال هذه الاوقات بإجراء حجز عقارات وفلل في مدينة نور بحدائق العاصمة، فالعملية تتم إلكترونيا، في بضع خطوات اونلاين، حتى يكتمل الحجز. ونوفر رابط حجز وحدات مدينة نور هشام طلعت مصطفى أول مدينة خضراء وتضم 140 الف وحدة سكنية أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

رابط التسجيل في مدينة نور الذكية

يتم الولوج الى موقع https://ecommerce.tmg.com.eg/home وإختيار انشاء حساب

إدخال رقم الهاتف الخاص، إسم المستخدم، كلمة المرور.

التاشير بعلامة صح للموافقة على الشروط والاحكام بعد قرائتها.

الضغط على المربع لتفعيل اختبار انك لست روبوت

اضغط تسجيل

إعادة إدخال الكود الذي سيصل الى هاتفك الذي ادخلته والمكون من ستة أرقام بالضغط على تأكيد.

كيفية حجز العقارات الجديدة في مدينة نور

يوضح الفيديو التالي كيفية البحث عن العقار المناسب في مشروع”مدينة نور” بكل تفاصيله والحجز الكترونيا وسداد الدفع بطرق ميسرة.

مجموعة طلعت مصطفى

ويمكن شراء الوحدة الخاص للسكن عن طريق منصة المبيعات التابعة لمجموعة طلعة مصطفى. وتمتد مدينة نور على مساحة 5 الف فدان بمدينة حدائق العاصمة، بإستثمارات تصل الى نصف تريليون جنيه، وقد اشرف وزير الإسكان برفقة هشام طلعت مصطفى بوضع حجز الأساس للمدينة في 8 يونيو.

وتعتبر مبادرة مدينة نور مدعومة من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى رئيس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، لتكون مدينة ذكية متكاملة، حيث التصمم الحديث وتنقية المعلومات والاتصالات وطرق أكثر كفاءة لإنارة المباني وتدفئتها.

ويمكن التملك في مدينة نور للعقارات بـدءا بأسعار” 38 الف جنيه مقدم، وبأقل من 3800 جنيه قسط شهري. وذلك بفضل التنسيق لعمل منظومة التقسيط بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة. وهي أول مدينة خضراء في مصر.

مدينة نور هشام طلعت مصطفى مدعمة بكفاء الشبكات واستخدام التنقيات والاتصالات السلكية واللاسلكية كخدمة الانترنت للجيل الحديثة 5G لصالح قاطنيها، ومزودة بكاميرات المراقبة لرصد كل مكان فيها والتحكم في الإضاءة بما يوفر حلول اكثر واستدامة في إدارة المدينة.