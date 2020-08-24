رابط خدمة حجز موعد الأحوال المدنية في السعودية.. ورقم الإستعلام عن حالة الطلب

توجهت الأحوال المدنية لوضع آلية حجز مواعيد للمراكز وفروعها بحجز مسبق إلكترونياً عبر منصة أبشر، حيث تعتبر الأحوال المدنية الجهة المسؤولة عن إصدار العديد من الوثائق (كبطاقة الهوية) سجل الأسرة وشهادة الميلاد والوفاة، في حيز البيانات الخاصة بكل شخص المتصلة بالهيئة والمطبقة وفق اللائحة التنفيذية المعمول بها في الجهة الحكومية.

الأحوال المدنية

يعد الإنفتاح الإلكتروني سمة العصر وفي ظل الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وسعت الأحوال من إطلاق خدماتها عبر بوابة أبشر. في إطار أهداف تنظيم حجز المواعيد المسبقة تفادياً لعمليات الإزدحام والإختلاط الذي يعد أمراً غير مرغوب فيه نظراً لخطورته في تطور إنتقال الوباء العالمي (كوفيد19 ). كما ستحمل خدمات السجل المدني المتاحة إلكترونياً سهولة الإجراءات وضمان تنفيذها في أقل جهد وأقصر وقت مما يوفر راحة وسلامة المواطنين والمقيمين. حيث بوسع المستخدم التوجه إلى بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وإختيار نوع الخدمة التي يرغب بإنهاء إجراءته فيها.

ويمكن حجز مواعيد الأحوال المدنية بطريقة نظامية، للمواطن والمقيم بإتباع بضع خطوات صحيحة يتم من خلالها ملئ الحقول المطلوبة بالبيانات اللازمة لكي تتم عملية الحصول على حجز موعد مسبق لخدمات السجل المدني في كل مدن ومحافظات المملكة كما يلي أدناه.

خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية إلكترونيا عبر منصة أبشر

التوجه الى منصة أبشر من خلال الرابط التالي https://www.absher.sa ثم إختيار حقل الأفراد.

في قسم المواعد أختر الأحوال المدنية

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية

تختار نوع التقويم هجري أو ميلادي

كتابة تاريخ لميلاد

إدخال الرمز المرئي الظاهر أعلى الحقل

الضغط على التحقق من بياناتي

طريقة حجز مواعيد الأحوال المدنية في السعودية

بعد إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية وكل ما يتعلق بها من بيانات في الخطوات السابقة ستظهر لك نافذة جديدة أختر منها خدمة المواعيد ثم الضغط على (ميعاد جديد) الإنتقال لتحديد الخدمة المراد حجز موعد في الأحوال لها. قم بإختيار الموعد والساعة المناسبة بعد ظهور صفحة متضمنة كافة البيانات الخاصة بنوع الخدمة وموعد الحضور، إضغط على التأكيد ليتم حجز الموعد قم بطباعة صفحة المراجعة لإصطحابها معك وإبرازها عند الوصول لمركز الخدمة المدنية

أتخذت الأحوال آليات أكثر ديناميكة لتوفير الإستعلام عن المعاملات والأجراءات وكذلك إستقبال الشكاوي والإقتراحات عبر الرسائل على رقم 77799 بحيث يقوم العميل بإرسال رسالة متضمنة رقم المعاملة وإسمه ورقم سجله المدني وتاريخها. ليسمح بنقل معاملته لفريق المراكز الذين بدورهم سيستجيون للرسالة عبر رد نصي بـ SMS على رقم جواله يشار فيها بحالة المعاملة الخاصة به. كما سيكون مركز خدمة عملاء الأحوال المدنية جاهزاً لإستقبال كافة الإستفسارات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بالإضافة إلى مكتب إستقبال وصالة المراجعين.