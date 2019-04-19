رابط دعم مصر الإلكتروني tamwin .. الآن طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين عبر موقع وزارة التموين للتظلمات

المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين دعي جميع المواطنين الغير المستفيدين من بطاقات التموين الدخول علي الموقع الرسمي لمنظومة دعم مصر www.tamwin.com.eg، من اجل تقديم التظلمات التموين للإلغاء الحذف والعودة مرة اخري للحصول علي الدعم علي الفور، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم بوابة الحكومة الإلكترونية وزارة التموين دعم مصر حتي يستطيع جميع غير المستحقين للدعم تقديم تظلم بشكل إلكتروني وإرساله إلي الوزارة بكل سهولة

رابط دعم مصر الإلكتروني tamwin

أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الدخول علي البوابة الإلكترونية وزارة التموين والتجارة الداخلية من اجل تقديم تظلم بشكل إلكتروني بسبب إيقاف البطاقة لهذا الشهر، حيث سنوضح لكم خطوات تقديم تظلمات التموين من خلال الخطوات الموضحة لكم علي النحو التالي فرجاءً تابعونا.

نرفق لكم رابط موقع دعم مصر لتظلمات التموين .

. أدخال الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية بالحقول الفارغة.

اختيار المحافظة التابع لها وباقي البيانات لاستكمال بيانات البطاقة.

الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

عقب الانتهاء من أدخال البيانات سنضغط علي أيقونة استكمال لتقديم التظلمات للتموين عبر موقع www.tamwin.com.eg ، بعدها ستقوم اللجنة المختصة بمراجعة جميع طلبات التظلم بعدها يمكن للشخص المتظلم الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى من اجل أن يحصل كل مستحق علي الدعم مرة اخري.

طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين

موقع وزارة التموين للتظلمات

وزارة التموين المصرية قامت بحذف جميع البطاقات الوهمية في الفترة الأخيرة، حيث يمكن لجميع أصحاب البطاقات التموينية الغير المستحقين للدعم، الدخول علي رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين، حتي يستطيع الجميع المواطنين من لا يستحق الدعم الحصول عليه مرة اخري بعد التقديم بشكل رسمي.

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