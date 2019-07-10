رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 || موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يترقب الملايين من المشتركين في خدمة التليفون المنزلي في جميع محافظات مصر، خلال الساعات القادمة إصدار الشركة المصرية للإتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019،والتي تصدر كل 3 أشهر علي الموقع الرسمي للشركة.

وصل عدد المشتركين في خدمة التليفون الأرضي بجمهورية مصر العربية، إلى 10 مليون مشترك،وتشهد الشركة توسعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة وخاصة في خدمات الأنترنت عقب إطلاق الشركة المصرية للإتصالات للخط الرابع 015 we.

الإستعلام عن قيمة فاتورة شهر يوليو 2019 :

يمكن لكل المشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي بكل يسر إلكترونيًّا، لشهر يوليو 2019 ، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للإتصالات على موقع الانترنت،لمعرفة قيمة الفاتورة عن طريق الدخول برقم التليفون أو الحساب .

موعد إصدار فاتورة شهر يوليو 2019 لـ ” لتليفون الأرضي” :

تصدر الشركة المصرية للاتصالات،فاتورة شهر يومليو 2019، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو 2019، حتي يستثني لجميع المشتركين في القطر المصري، سداد الفاتورة الجديدة للهواتف المنزلية والتي تستمر حتي 15 أغسطس 2019.

طرق سداد فاتورة شهر يوليو 2019 لـ ” التليفون الأرضي” :

يمكن لجميع العملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي لعام 2019 ، بعدة طرق وهي: عن طريق ماكينة atm المتواجدة في جميع المحافظات، أو ماكينة فوري المنتشرة بشكل كبير لدى المحال ومراكز الإتصالات، أو الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للإتصالات ببطاقة الإئتمان، وأخيرًا تسديدها في أقرب سنترال أو فرع لشركة تي اي داتا.