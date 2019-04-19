رابط مباشر..معرفة اللجنة الانتخابية في الاستفتاء على الدستور بالرقم القومي 2019 elections.eg

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الدستورية 2019 في مصر، والتي من المُقرر لها أن تبدأ في مصر غداً السبت الموافق 20 أبريل 2019 وسوف يستمر الاستفتاء على التعديلات الدستورية بداية من يوم السبت وحتي يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019، وتسهيلاً على المواطنين على معرفة اللجنة الانتخابية، وضعت الهيئة الوطنية للإنتخابات 3 طرق لمعرفة اللجنة الإنتخابية، الجدير بالذكر أن الاستفتاء على الدستور في الخارج تم بدأ التصويت عليه في الخارج اليوم ويستمر حتي يوم الأحد القادم الموافق 21 أبريل 2019.

رابط مباشر معرفة اللجنة الانتخابية 2019

الاستعلام عن لجان الاستفتاء وفق ما أقرت الهيئة الوطنية للإنتخابات من خلال ثلاثة طرق أبرزها من خلال موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات من هنا، وذلك بالرقم القومي فقط.

أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم. الضغط على استعلم.

بعد الضغط على استعلم، سوف يظهر لك الرقم القومي الخاص بك سواء مُتاح لك حق الانتخاب أم لاء، كما هو موضح بالصور التالية:

كما يُمكنك معرفة اللجنة الإنتخابية من خلال الاتصال على 141 وذلك من خلال أي خطوط سواء أرضية أو محمولة، وأخيراً يُمكنك إرسالة رسالة sms تحتوي على رقمك القومي إلي 5151.

كما يُمكننا مساعدتكم في معرفة اللجنة الإنتخابية الخاصة بكم من خلال وضع الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح في الصندوق الأسفل المُخصص بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم بشكل فوري.

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