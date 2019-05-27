موقع تذكرتي إحجز بطاقة مشجع أمم أفريقيا 2019| بالخطوات حجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019

موقع تذكرتي tazkarti يستمر في تقدم خدمة التسجيل ببطاقة المشجع بأمم أفريقيا 2019، حتى يتمكن من الحصول على تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019 لجميع الدرجات الأولى وحتى الثالثة، لذا نستعرض عبر المقال كيفية الدخول إلى موقع تذكرتي والتسجيل به وفقا لعدد من الخطوات يجب على المواطن إتباعها لتتم عمليات التسجيل عبر موقع تذكرتي بكل نجاح، ونتعرف سويا على أسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019، أيضا نرفق المقال بتقرير كامل عن خطوات تسجيل بموقع تذكرتي لبطاقة مشجع بالصور تسهيل على القارئ.

موقع تذكرتي tazkarti

إليكم شرح مبسط لكيفية الدخول إلى موقع تذكرتي وكتابة البيانات المطلوبة منكم لأتمام عملية التسجيل، وقد طرح المسئولين موقع تذكرتي لحجز تذاكر أمم أفريقيا بكل نجاح بعيد عن أساليب التلاعب بالسوق السوداء، لذا جاءت مؤخرا بتصريحات تحمل عدم شراء أي تذاكر لمباريات أمم أفريقيا 2019 من خلال السوق السوداء لأن هذا يعرض صاحب البطاقة إلى المساءلة، وسيتم تطابق بيانات بطاقة المشجع مع التذكرة وفي حالة عدم التطابق سيتم رفض التذكرة.

خطوات التسجيل موقع تذكرتي حجز أمم أفريقيا 2019

الدخول عبرموقع تذكرتي. 2019.

اختيار fan id

اختيار الجنسية ” مصري أو غير ذلك”.

تسجيل الدولة والجنسية واللغة الإيميل ورقم الهاتف.

سيتم المراسلة من قبل موقع تذكرتي برقم الكود لإمكانية إستكمال البيانات.

يتم تسجيل البيانات الشخصية الاسم بالكامل واسم الأم بالكامل والجنس وفصيلة الدم.

بعد إتمام البيانات سيتم إضافة صورة شخصية والرقم القومي.



بالصور إحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 عبر موقع تذكرتي