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رابط موقع دعم مصر للاستعلام عن نتائج التظلمات أو لتقديم تظلم

كتب محمد عزتفي آخر تحديث

بعد طرح مؤشرات المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم، أصبح يظهر لبعض المواطنين في كوبون استلام الخبز على سبيل المثال، بأنه غير مستحق للدعم مع توضيح السبب، ولكن لا يتم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بالمواطن على الفور، بل متاح له تقديم تظلم مع كتابة السبب، وستقوم وزارة التموين بالنظر في التظلم والتقصي عنه لمعرفة صدق السبب المدون من عدمه، وسيتم التواصل مع المواطن عند ظهور النتيجة وفي حالة الحاجة إلى بيانات أخرى غير المدخلة سيطلب من المواطن إرسالها.

أما عن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية فسيتم إضافتها في شهر سبتمبر المقبل، مع وضع بعض الشروط مثل إختيار الأطفال الأكثر إحتياجا، ولا يتم إضافة مواليد يصبح عدد أفرادها أكثر من 4.

موقع دعم مصر

بخطوات بسيطة يمكنك الآن تقديم تظلم أو الاستعلام عن التظلم كالتالي:

وأكدت وزارة التموين على أن التنقية في المراحلة الرابعة ما زالت مستمرة، وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين، وإخراج البطاقات التموينية غير المستحقة، وسيتم النظر في التظلمات المقدمة على موقع دعم مصر حتى نهاية الشهر الجاري، ومن ضمن محددات المرحلة الرابعة، إمتلاك الأسرة أكثر من ثلاث سيارت، أو حيازة زراعية لأكثر من 15 فدان، أو مصاريف فاتورة هاتف أكثر من 800 جنيه.

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عن الكاتب

محمد عزت

محرر "الأخبار العاجلة" في موقع "كلمة دوت أورج"، معلم خبير حاسب آلي، ومطور مواقع، دراسات عليا فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، حاصل على اعتماد ميكروسوفت فى مجالات ال MCPD و ال MCTS، مدرب معتمد من جهات دولية ومحلية فى مجالات التدريب والبرمجة وتطوير المواقع. مهتم بمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة العالمية والعربية .والمصرية، وخاصة قضايا التعليم والاقتصاد.

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