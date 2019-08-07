رابط موقع دعم مصر للاستعلام عن نتائج التظلمات أو لتقديم تظلم

بعد طرح مؤشرات المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم، أصبح يظهر لبعض المواطنين في كوبون استلام الخبز على سبيل المثال، بأنه غير مستحق للدعم مع توضيح السبب، ولكن لا يتم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بالمواطن على الفور، بل متاح له تقديم تظلم مع كتابة السبب، وستقوم وزارة التموين بالنظر في التظلم والتقصي عنه لمعرفة صدق السبب المدون من عدمه، وسيتم التواصل مع المواطن عند ظهور النتيجة وفي حالة الحاجة إلى بيانات أخرى غير المدخلة سيطلب من المواطن إرسالها.

أما عن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية فسيتم إضافتها في شهر سبتمبر المقبل، مع وضع بعض الشروط مثل إختيار الأطفال الأكثر إحتياجا، ولا يتم إضافة مواليد يصبح عدد أفرادها أكثر من 4.

موقع دعم مصر

بخطوات بسيطة يمكنك الآن تقديم تظلم أو الاستعلام عن التظلم كالتالي:

الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى دعم مصر.

إدخال رقم البطاقة التموينية.

كتابة الرقم القومي.

إختيار المحافظة.

الضغط على عرض.

وأكدت وزارة التموين على أن التنقية في المراحلة الرابعة ما زالت مستمرة، وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين، وإخراج البطاقات التموينية غير المستحقة، وسيتم النظر في التظلمات المقدمة على موقع دعم مصر حتى نهاية الشهر الجاري، ومن ضمن محددات المرحلة الرابعة، إمتلاك الأسرة أكثر من ثلاث سيارت، أو حيازة زراعية لأكثر من 15 فدان، أو مصاريف فاتورة هاتف أكثر من 800 جنيه.