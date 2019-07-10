رابط موقع دعم مصر tamwin.com لتقديم التظلمات وتحديث بيانات بطاقة التموين و كيفية اضافة المواليد الجدد

رابط موقع دعم مصر tamwin.com تهتم وزارة التموين بوصول الدعم لمستحقيه عبر بطاقات التموين، وفي خطوة طال انتظارها بدأت الوزارة في إضافة المواليد من عام 2006: عام 2013 خلال فترة 3 أشهر، ويواكب هذا القرار قرار آخر اتخذته الوزارة وهو تحديث البيانات وشطب بعض البطاقات التموينية غير المستحقة للدعم.

رابط موقع دعم مصر tamwin.com.

بعد حذف الأسماء الغير مستحقة من بطاقات التموين الذكية، تبدأ وزارة التموين في إضافة المواليد البالغ عددهم 8 مليون طفل، ولابد من توافر بعض الأوراق لإجراء هذا الأمر وهي:-

إيصال كهرباء حديث، صورة حديثة لشهادات الميلاد الإلكترونية للأطفال المراد إضافتهم، صورة شخصية حديثة لصاحب البطاقة، وصورة حديثة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة، وتكون الإضافة بإتباع إحدي الطريقتين مهما:-

إضافة المواليد على البطاقة بمكتب التموين التابع لها.

إضافة المواليد على البطاقة من خلال موقع دعم مصر.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

نوفر لكم رابط تقديم الموقع الرسمي الذي حدته وزارة التموين انتبع الخطوات التالية.

الدخول على موقع دعم مصر الرسمي.

إدخال اسم المحافظة التابع لها ورقم البطاقة.

ستظهر بعض الحروف داخل مربع، لابد من كتابتها بدقة وحذر لعدم حدوث خطأ.

كتابة عدد أفراد الأسرة المسجلين ببطاقة التموين، وكتابة الرقم القومي.

الضغط على كلمة تحديث لفتح الصفحة التالية.

كتابة أسماء المواليد الجدد، وكتابة رقم الهاتف.

كتابة رقم الدفع الإلكتروني الموجود في فاتورة الكهرباء.

القيام بتعديل صلة القرابة، وأخيراً الضغط على كلمة حفظ البيانات.

كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الأرضي، والضغط على تحديث البيانات ثم الضغط على حفظ.

تظلم بطاقات التموين.

صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور “عمرو مدكور”، أنه تم إعادت فتح باب التظلمات للمواطنين الذين انطبق عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم, تظلم بطاقات التموين وقد أتاحت وزارة التموين فرصة أخرى لمن تخلفوا عن التسجيل حسب الجدول الزمني الموضوع، وذلك بالتسجيل أو لاين من خلال موقع دعم مصر، كما أتاحت رابط رسمي للاستعلام عن بطاقات التموين التالفة أو بدل فاقد.

وبدأت الوزارة جدياً في حل كافة المشكلات التي تخص بطاقات التموين من خلال مجموعات تقوم بالعمل الميداني، ولا تتخلف الوزارة عن صرف الحصص التموينية مع بداية كل شهر، ووصول الدعم المقدر ب 50 جنيه لكل مستحق.