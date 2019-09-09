“رابط موقع WE” للإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 || سدد الآن على موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg







أصبح العديد اليوم يبحث عن طريقة تمكنهم من الإستعلام عن فاتورة شهر يوليو، حيث قامت الشركة المصرية للإتصالات WE، بالإعلان عن موعد تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، وذلك على موقع المصرية للاتصالات، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لكل من يهمه الأمر .







سداد فاتورة التليفون الأرضي

الجدير بالذكر أن الفاتورة تصدر كل ثلاث شهور في منتصف شهور (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر )، وقد قامت شركة المصرية للإتصالات بمد وقت السداد لفترة معينه وهو مايعرف بفترة سماح قبل فصل الخدمة عن العميل.







خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي







عن طريق زيارة أقرب سنترال لك.

عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

عن طريق خدمات فوري واسعة الانتشار.

من أقرب فرع شركة تي اية داتا

عن طريق ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019







الدخول على موقع المصرية للاتصالات

قم بكتابةرقم التليفون وكود المحافظة ثم اضغط على كلمة أظهر الفواتير.

تظهر لك قيمة الفواتير التي تم استهلاكها وكذلك الفاتورة الجديدة.

وفي حالة رغبتك في الدفع الإلكتروني.

قم بإختيار دفع فواتير المصرية للاتصالات من خلال بطاقة الائتمان.

وفي حالة مواجهة أي مشاكل يمكنكم ترك رقم التليفون الخاص بكم، وسوف نقوم بالرد مباشرة بكل ما يخص الرقم في سيستم الشركة من فواتير.