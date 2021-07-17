رانيا يوسف تتصدر التريند بعد تداول تصريحات منسوبة لوالدها عن التزامها الديني وانضباطها العسكري

تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند خلال الساعات الماضية، وخاصةً تيرند المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تداول تصريحات عن والدها، جاء فيها أنه قال أن رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والإنضباط نظراً لخلفيته ونشأته العسكرية، مما جعلها تنشأ منضبطة نتيجة خلفية والدها العسكرية.

رانيا يوسف تتصدر التريند بعد تداول تصريحات والدها

وبين الحين والآخر تثير الفنانة المذكورة “رانيا يوسف” الجدل، وكان آخر ما أثارته في هذا الأمر لقائها الصحفي المشهور بحديث “المؤخرة” حينما سألها المذيع عن ذلك فقالت هذه نعمة “فأما بنعمة ربك فحدث”، وتسببت هذه العبارة وهذا اللقاء في هجوم شديد عليها.

وقبل هذا اللقاء كان ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان وصفه البعض بأنه خادش، واشتهر بالفستان الذي لم يكن له بطانة من الداخل، وقال النشطاء حينها أنها نسيت أن ترتدي بطانة الفستان، وعلق النشطاء على التصريح المنسوب لوالدها قائلين “ونعم الإلتزام ونعم الإنضباط العسكري” وفق قولهم.

نشطاء يدافعون عن رانيا يوسف

بينما دافع نشطاء عن رانيا يوسف، معتبرين أن الموضوع ليس فيه شيئ وأننا نشغل أنفسنا بأمور لا قيمة لها ونتناسى قضيانا الأساسية، فمرة ننشغل برانيا ومرة أخرى بحمو بيكا ومرة ثالثة بمحمد رمضان والقوس ما زال مفتوحاً، ووصف بعض النشطاء بأن كل ذلك كلام فارغ، على حسب قولهم وحسب ما تم تداوله.