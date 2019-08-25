“راوتر بالإيجار” أعلنت شركة we عن إيجار راوتر VDSL بقيمة 5 جنيهات شهرياً

قامت شركة المصرية للإتصالات، بتوفير سبيل جديد من سبل الراحة لعملائها، وهي خدمة الحصول على الراوتر فائق السرعة الجديد VDSL مقابل رسوم استخدام 5 جنيهات شهرياً فقط، وهذا ما لم يصدقة أحد، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم برفع كل ما يخص المهتم، وذلك لمن يهمه الأمر، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

قال مصدر موثوق في الشكرة المصرية للإتصالات أن النظام الجديد سيسمح للعميل بالحصول على الراوتر بعد التعاقد عليه مجانًا على أن يسدد العميل 5 جنيهات شهريًا مقابل استخدامه، وأضاف ” طول ما الراوتر شغال عند العميل هيدفع 5 جنيه في الشهر”.

كما وضح المصدر أن الشركة مسؤولة عن تغيير الراوتر في حالة وجود أي عيوب أو مشاكل فنية، وأنها قد قامت الشركة بتقديم أفضل تجربة إنترنت لعملائها الحاليين والجدد وضمان حصولهم على أقصى سرعة يتحملها الخط الأرضي.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنه يوجد نوعان من أجهزة الراوتر الداعمة للسرعات الجديدة، الأولى يعرف بـ”mid end”، ويصل سعره نقدًا إلى 400 جنيه، مضافًا إليه 14 % ضريبة قيمة مضافة، والآخر هو high end بسعر 600 جنيه مضافا إليه ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الشركة أن مدة ضمان جهاز الراوتر تصل إلى عام كامل، ومتاح للعملاء الجدد والحاليين، إلا أن عرض التقسيط متوافر على أجهزة mid end فقط بناءً على المخزون. وأضافت أنه يحق للعميل الحصول على جهاز راوتر واحد فقط بنظام الايجار، وعند طلب جهاز آخر على نفس رقم الهاتف الأرضي الخاص به تسدد قيمته نقدا.

جديراً بالذكر أنه يمكن للعميل شراء الراوتر الجديد من أقرب فرع تابع للشركة تقدم به خدمات الدعم الفني، بشرط توافر أصل بطاقة الرقم القومي أو من ينوب عنه بأصل بطاقة المشترك الأصلي، وأصل بطاقة المستلم، وأصل إيصال دفع قيمة الراوتر.