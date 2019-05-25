نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة ونقابة المهن التمثيلية تكشف تفاصيل حالتها الصحية

تعرضت الفنانة رجاء الجداوي لوعكة صحية مفاجئة تم نقلها إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين على إثرها، وحول تفاصيل حالتها الصحية أكدت الفنانة دلال عبد العزيز أنها مستقرة إلى الآن وتتلقى العلاج اللزم، مشيرةً إلى أن الأطباء يحاولون ضبط السكر والضغط، لكي تتمكن من الرجوع إلى منزلها، وكانت الفنانة القديرة قد تم تكريمها منذ أيام قليلة في مهرجان الإبداع المصري والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفي سياق متصل قالت نقابة المهن التمثيلية على لسان الفنانة نهال عنبر أحد أعضاء النقابة، أن حالة رجاء الجداوي مستقرة وأن النقابة تتابع حالتها الصحية عن قرب، وأضافت عنبر أن الفنانة تعاني من ارتفاع مفاجئ في الضغط والسكر، وأن حالتها لا تستدعي دخولها إلى العناية المركزة، مؤكدة أنها في غرفة عادية بمستشفى في المهندسين، وأنها في حاجة للبقاء بها لمدة يومين أو أكثر، حسب ما يقرره الأطباء.

كما أشارت مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي أنه لم يتم إلى الآن الوقوف على تفاصيل حالتها الصحية، وتجري بعض الفحوصات والتحاليل لمعرفة ما تعاني منه، وكانت الجداوي قد عادت من دبي منذ أيام قليلة بعد مشاركتها في احتفال خاص لمصممة أزياء، كما أنها زارت مؤخراً مستشفى أبو الريش للأطفال ومعها عدد من الفنانين لتقديم الدعم المعنوي والمادي للمرضى.