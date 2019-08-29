يحتفل العالم الإسلامي بحلول العام الهجري الجديد 1441 يوم السبت القادم الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري طبقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، كما أكدت دار الإفتاء المصرية على استطلاع هلال شهر محرم، وكذلك تحديد رأس السنة الهجرية مساء يوم غدًا الجمعة، لذلك نتقدم بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بتلك المناسبة من خلال باقة من أجمل رسائل التهنئة لعام 1441 هجريًا.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1441

أكدت دار الإفتاء المصرية على جواز تهنئة المسلمين لبعضهم البعض بمناسبة رأس السنة الهجرية ولا وجود بدعة في هذا الأمر، كما أوضحت أيضًا على جواز التطوع بصيام أول أيام العام الهجري الجديد 1441 هجريًا.

كما أكدت دار الإفتاء على أنه من المستحب الإكثار من الصيام خلال شهر محرم، فقد ورد بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

أجمل باقة من رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1441 كل عام والأمة الإسلامية بخير

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود. أهنيك بـعدد ورقات الشجر وعدد رمش البصر وقبل كل الناس والحبايب والبشر بالعام الجديد. كل عام والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي سكناك. حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده علي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك. يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة على الأبواب، ودمعي والله على حد الأهداب، قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب، وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب. يمر عام ويقبل عام، وتبقى أنت يالغالي بالقلب كل عام، وكل سنة وأنت طيب. تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد وعمر مديد. قبل ينطق لساني جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد 1441، وكل عام وأنت بخير. يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء، وكل عام وأنت بخير. يا حمام الحب مرّي عليهم، وبالعام الجديد هنيهم، ومن قلبي بلغيهم، بغلاهم ودعائي ربي يحقق أمانيهم. اللهم إني أحب عبدك هذا حبًا خالصًا فيك،فأرضه رضا لا يحزن بعده أبدًا. اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، ومنه أخوف، وبه أعرف، وإلى دار كرامته أسبق. بروايح العطر والريحان بآيات كتاب ربي من القرآن، أبعث تهنئة لأغلى إنسان، وأهنيه بالعام الجديد، وعساه دوم في حفظ الرحيم الرحمن. أجمل من الورد، وأحلى من الشهد، ولا تحتاج إلى جهد، سبحان الله وبحمده.

وفي ذلك الإطار أيضًا ينظم المتحف الإسلامي احتفالًا بمناسبة العام الهجري الجديد 1441 يوم السبت القادم بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتضمن ذلك الاحتفال العديد من الفقرات وورش العمل والمحاضرات النظرية الخاصة بعلوم الفلك، بالإضافة إلى مسرح للأطفال.