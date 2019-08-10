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رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك.. 12 صورة للتعديل عليها وكتابة إسمك أو إسم من تحب

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك.. 12 صورة للتعديل عليها وكتابة إسمك أو إسم من تحب
صور عيد

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك حيث يبحث الناس عن طريقة لتهنئة أقاربهم و أصدقائهم و أحبائهم،حيث أنه لم يتبقى سوا ساعات على عيد الأضحى المبارك، و أحسن طريقة للتعييد على أحبائك هيا بصنع صورة بإسمه، وأبرز رسائل التهنئه هذا العام  هيا” العيد أحلى مع زوجتي و العيد أحلى مع زوجي و العيد أحلى خطيبتي و العد أحلى مع خطيبي”، وغيرهم الكثير و الكثير من العلاقات و الأسماء ولذلك يسر موقع كلمة أن يوفر لحضراتكم قوالب جاهزة للتعديل عليها بسهولة بالإسم أو الصفة التي ترغب بها .

العيد أحلى مع…..

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك نقدمها لكم متابعينا ويمكن كتابة كلا من العيد أحلى مع زوجتي و العيد أحلى مع زوجي و العيد أحلى خطيبتي و العد أحلى مع خطيبي وغيرها من الأسماء فقط حصريا على موقع كلمة .











كيفية الكتابه على الصور

يمكنك عزيزي المتابع التعديل على رسائل تهنئة بعيد الأضحى بكل سهولة عن طريق إتباع الآتي :

  • 1- إختيار الصورة المراد التعديل عليها عن طريق القائمة المنسدلة الموجودة في الأعلى .
  • 2- الضغط على المستطيل أسفل كلمة الإسم .
  • 3- مسح ” إكتب إسمك أو إسم من تحب هنا ” .
  • 4- كتابة إسمك أو الإسم المراد عمل الصورة به .
  • 5- يمكنك تحريك مكان الكتابة بالسهمين يميناً ويساراً .
  • 6- الضغط على حفظ جهازك و إنتظار التحميل .
  • 7- في حالة الرغبة في مشاركتها لأحد يمكنك الضغط على “شاركها ” و من ثم إختيار طريقة المشاركة .
  • 8- يمكنك أيضاً إرسالها عبر البريد الإلكتروني .

 

 

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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