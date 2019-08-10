رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك.. 12 صورة للتعديل عليها وكتابة إسمك أو إسم من تحب

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك حيث يبحث الناس عن طريقة لتهنئة أقاربهم و أصدقائهم و أحبائهم،حيث أنه لم يتبقى سوا ساعات على عيد الأضحى المبارك، و أحسن طريقة للتعييد على أحبائك هيا بصنع صورة بإسمه، وأبرز رسائل التهنئه هذا العام هيا” العيد أحلى مع زوجتي و العيد أحلى مع زوجي و العيد أحلى خطيبتي و العد أحلى مع خطيبي”، وغيرهم الكثير و الكثير من العلاقات و الأسماء ولذلك يسر موقع كلمة أن يوفر لحضراتكم قوالب جاهزة للتعديل عليها بسهولة بالإسم أو الصفة التي ترغب بها .
العيد أحلى مع…..
رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك نقدمها لكم متابعينا ويمكن كتابة كلا من العيد أحلى مع زوجتي و العيد أحلى مع زوجي و العيد أحلى خطيبتي و العد أحلى مع خطيبي وغيرها من الأسماء فقط حصريا على موقع كلمة .
كيفية الكتابه على الصور
يمكنك عزيزي المتابع التعديل على رسائل تهنئة بعيد الأضحى بكل سهولة عن طريق إتباع الآتي :
- 1- إختيار الصورة المراد التعديل عليها عن طريق القائمة المنسدلة الموجودة في الأعلى .
- 2- الضغط على المستطيل أسفل كلمة الإسم .
- 3- مسح ” إكتب إسمك أو إسم من تحب هنا ” .
- 4- كتابة إسمك أو الإسم المراد عمل الصورة به .
- 5- يمكنك تحريك مكان الكتابة بالسهمين يميناً ويساراً .
- 6- الضغط على حفظ جهازك و إنتظار التحميل .
- 7- في حالة الرغبة في مشاركتها لأحد يمكنك الضغط على “شاركها ” و من ثم إختيار طريقة المشاركة .
- 8- يمكنك أيضاً إرسالها عبر البريد الإلكتروني .
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