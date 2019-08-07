رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2019.. وأجمل صور التهنئة بقدم العيد

هبّت علينا نسائم العيد لتملئ القلوب والنفوس المتعطشة للفرح والسرور، ولعل رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك ، تكون إحدى وسائل التعبير عن الابتهاج بقدوم العيد، ومشاركة الأهل والأقارب والأصدقاء هذه الفرحة، عبر السوشيال ميديا التي أصبحت شيء أساسي في حياة معظم الناس مع بُعْد المسافات للتواصل فيما بينهم، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2019 الذي تفصلنا عن نفحاته المباركة ساعات قليلة، ويعم الفرح والابتهاج بهذه المناسبة التي يحتفل بها المسلمون في كل أنحاء المعمورة فهي ثاني مناسبات المسلمين الدينية في السنة، فقد رصدنا لزوارنا الكرام أجمل وأرق العبارات التي تصلح لإرسالها للأ هل والأصدقاء للتهنئة بقدوم عيد الأضحى، وأحدث الصور المعبرة عن هذه المناسبة المباركة، وكل عام والجميع بخير.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2019

ما أصل تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

يتساءل الكثيرون عن سبب تسمية عيد الأضحى المبارك بهذا الاسم، ويرجع أصل التسمية بإجماع الفقهاء وأئمة المسلمين إلى اعتباره يوم التضحية والفداء، ففي هذا اليوم افتدى الله تعالى نبيه إسماعيل بكبش عظيم حين امتثل أبيه النبي إبراهيم عليه السلام لأمر ربه بذبح ولده تنفيذًا للرؤيا في المنام، وكان ذلك الفداء مكافأة من الله سبحانه وتعالى لهما حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)، وعندما جاءت لحظة التنفيذ واستسلم النبيان لأمر الله وهمّ إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، جاء أمر الله بالفداء وقال: (وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)، وبناء على ذلك يرتبط عيد الأضحى بالأضحية التي تبدأ من بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق.

أجمل عبارات التهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك 2019

مع التقدم التكنولوجي وانتشار السوشيال ميديا بشكل واسع في العقد الأخير من هذا القرن، وأصبح العالم قرية صغيرة مع تقدم الاتصالات، فإننا ننشر لكم مجموعة مختارة من الرسائل والعبارات للتهنئة بعيد الاضحى المبارك تصلح للإرسال عبر مختلف التطبيقات الإلكترونية للتراسل الفوري مثل الواتساب وماسينجر فيسبوك وإنستغرام وغيرها الكثير ، نامل أن تنال إعجابكم :

باقة من الورود لك بقدوم عيد الأضحى المبارك معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

بكل انـواع البخـور وبكل عطر الزهور وبكل اصوات الطيور ومع تلبيات الحجاج كل عام وانت بخير.

لو كنت ماتهمني ماسبقت الغير …. وقلت لك كل عام وأنت بخير وأحلي عيأضحي عليك يا حبيبي.

وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور.. وعاد العيد.. وتمنيته عليك سعيد.. ولو كان علي يجــور.

ياليتنا معكم نفرح ونتصافح بالعيد نهني ونتسامح أنتم بالقلوب رغم البعاد.

قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك.

أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك كل عيد اضحي وانت حبيبي يا ..

من عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن إنت عكس الناس العيد يفرح بك.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح.. عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح.. وكل عام وانت بخير.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس.. يالي غلاك ماله قياس.. كل عام وانت أسعد الناس.

للكلمة ردود.. وللفرحة وجود.. ولأيام العيد وقت محدود.. فلك تهنئة بلا حدود.

مبروك عليك اللحمة.. وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة.. وتمشي محتاس وضارب لخمة.

العيد داخل.. وأكيد ح نضحّي.. وح يصعب علينا فراقك.

بمناسبة عيد الأضحى.. حبيت أكون أول واحد.. يقولك عندكو خروف زيادة..

أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال.

أهديك عطر الورد و ألوانه.. و أرسل جواب أنت عنوانه.. وأهنيك بقدوم العيد وغفرانه.

قبل الزحمة و تقطيع اللحمة.. و شب الفحمة.. كل عيد أضحى و أنت بنعمة.

روح و ريحان نثرته لأحباب الرحمن.. أسأل الله يشملك بالغفران.. وأن يجعل بسمتكم عادة.. وحديثكم عبادة.. وحجكم سعادة.. وخاتمتكم شهادة.

كنوز الأرض تفديكم.. وعطر العود نهديكم.. بوسط القلب مسكنكم.. وبعيد الحج أهنيكم.

عسى عيدك مبارك .. وكل لحظاتك تبارك.. وجنة الخلد دارى و دارك.

تقبل الله طاعتك.. ومن النار اعتقك.. وبالفردوس اسكنك.. وبالعيد أسعدك.

يا واقف بعرفات.. ومستجاب الدعوات.. لسه الوقت ما فات..تتذكرنا بالدعاء.

قبل الناس والأجناس..وقبل عرفة ما تنداس.. اهنئك بالعيد.. يا أجمل الناس.

يا طيور المحبة زوريهم.. وبحلول العيد هنيهم.. وعن اخبارنا طمنيهم

صور التهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك 2019

أرسل الآن إلى أصدقائك والأهل والأقارب رسالة تهنئة أو صورة معبرة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وأدخل الفرحة إلى قلبه ويشعر بقربك منه وفيما يلي مجموعة مختارة من أجمل وأحدث صور التهنئة بعيد الأضحى 1440/2019: