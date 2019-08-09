رسائل عيد الأضحى المبارك 2019 – موعد صلاة العيد 1440

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1440 يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس 2019، حيث يتبادل المسلمون في تلك الأيام المباركة رسائل عيد الأضحى عبر الهواتف المحمولة والفيس بوك والواتس والتليجرام والانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة.

رسائل عيد الأضحى المبارك 2019 – 1440

نقدم لكم مجموعة من رسائل ومسجات تهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك – أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات – لإرسالها للأهل والأحباب والأصدقاء.

قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف وذبح الخروف أهديك عشر حروف عيدكم مبارك.

لا تنسى أنك الوحيد الذي سكن القلب والوريد، وقبل الكل أقدم لك تهاني العيد، وعسى عيدك سعيد.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم، وبعيد الحج أهنيكم.

تقبل الله طاعتك، ومن النار أعتقك، وبالفردوس أسكنك، وبالعيد أسعدك.

مع كل نسمة هواء تمر عليك أقول لك عيـــد مبارك سعيد.

أقدم التهاني وأجمل الحروف قبل ما نذبح الخروف، عيد أضحى مبارك وسعيد.

أدام الله لكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، وكتب لكم في أعيادكم سرورًا.

أدعو من اقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر، ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنتم بخير.

أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل جوابًا أنت عنوانه، أهنئك بقدوم العيد وأيامه.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

تقبل الله صالح الأعمال، وأدخلك الجنة من باب الريان، عيد أضحى مبارك.

أهديك ياروح القلب رسالة، وأهنيك بفرحة العيد وجماله، وكل عام وأنت بخير.

جانا العيد جانا، والغالي أرسل لنا وهنانا، وكل عام والحبايب والأهل كلها فرحانة.

روح و ريحان نثرته لأحباب الرحمن، أسأل الله يشملك بالغفران، وأن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، وحجكم سعادة، وخاتمتكم شهادة.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود، وكل عام وأنتم بخير.

موعد صلاة عيد الأضحى 2019 – 1440

تقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 ميلاديًا 1440 هجريًا في تمام الساعة السادسة إلا الربع صباحًا بتوقيت محافظتي القاهرة والجيزة، على أن تقام صلاة العيد على مستوى جميع محافظات الجمهورية في المواقيت التالية:

القاهرة – الجيزة – طنطا – شبين الكوم 5:45 صباحًا.

سانت كاترين – شرم الشيخ 5:36 صباحًا.

لفيوم – بني سويف – أسوان 5:47 صباحًا.

السويس – الإسماعيلية 5:40 صباحًا.

الإسكندرية – سوهاج 5:48 صباحًا.

بورسعيد – الغردقة 5:39 صباحًا.

العريش – نويبع 5:33 صباحًا.

المنصورة – الزقازيق 5:43 صباحًا.

بنها – كفر الشيخ 5:44 صباحًا.

مرسى مطروح 5:59 صباحًا.

المنيا 5:50 صباحًا.

أسيوط 5:49 صباحًا.

أبو سميل 5:54 صباحًا.

الخارجة 5:55 صباحًا.

حلايب 5:34 صباحًا.

دمنهور 5:46 صباحًا.

شلاتين 5:37 صباحًا.

الطور 5:38 صباحًا.

طابا 5:31 صباحًا.

السلوم 6:06 صباحًا.

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2019 أعاده الله على شتى بقاع الأرض بالخير والبركات.