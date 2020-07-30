رسائل عيد الأضحى 2020 وأجمل عبارات التهنئة .. صور وبطاقات معايدة حديثة

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ/2020م، وسوف تشهد شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة القادمة عملية بحث مكثّفة عبر محرك البحث الشهير جوجل ، عن رسائل عيد الأضحى 2020 وصور وبطاقات المعايدة بالعيد ، ليتم إرسالها وتبادلها مع الأهل والأقرباء والأصدقاء ، والتي باتت احد أبرز مظاهر الاحتفال بحلول العيد في ظل التطور التكنولوجي وتوفر الكثير من تطبيقات التراسل في وقت تكرّس فيه التباعد الإجتماعي بسبب انتشار جائحة كورونا العالمية ، فكانت رسائل التهنئة بالعيد عبر تطبيقات التراسل ومنصات التواصل الإجتماعي البديل عن التهنئة بشكل شخصي لدى الكثيرين، وبهذه المناسبة نتقدم لزوار الموقع بالتبريكات وكل عام وأنتم بخير.

رسائل عيد الأضحى 2020

أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

خدمة لزوار موقعنا ” كلمة دوت أورج”، رصدنا فيما يلي مجموعة مختارة من أجمل الرسائل وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك التي تصلح للإرسال عبر مختلف التطبيقات على الهواتف الذكية مثل واتساب، ومسنجر فيسبوك، وانستغرام، وتليجرام وغيرها من التطبيقات أو منصات التواصل الإجتماعي:

لأيام العيد وقت محدود.. والفرحة من غيرك مالها وجود.. لك مني تهنئة بلا حدود.

موسم الحج وأيامه فلاح.. والعشر الأوائل عطرها فاح.. عسى كل عامك أفراح.. وكل همومك تنزاح.. وكل عام وأنت بخير.

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور وعود .. والعيد عليكم يعود .. وكل عام وانتم بخير

كل عيد والخير دربك وممشاك.. والبسمة دايم ما تفارق شفاك.. ويجعل جنة ربي سكناك.

أسأل ربي يجعلك حبيب الكلّ.. والعيد بالفرحة عليك يطلّ.. وتهنئة خاصة لك قبل الكلّ.

أكيد سبقني كتير من قالولك كل عام وإنت بخير .. بس يارب تكوني مني أنا طعمها غير.

ربي يجعل العيد علينا وعليك مبارك.. وكل أيامك تتبارك.. والنبي يكون جاري وجارك.

هنيئًا لك من الله القبول .. واسكنك الجنة مع الرسول .. ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

بكل عبارات التهاني.. بكل الحب والأماني.. بكل إحساس وجداني.. كل عام وأنت بخير .

باقة من الورود.. بقدوم العيد معطرة بالعود.. ارسلها لك يا صاحب الجود.