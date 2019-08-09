رسائل عيد الاضحى..أجمل التهاني 2019 تسخدم بين الازواج والاصدقاء

عيد الأضحى هو ثاني عيد عند المسلمين والذي يصادف 10 ذو الحجة بعد إنقضاء الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة، حيث يجتمع الحجاج في مكان واحد، يضجون بالإستغفار وقراءة الأدعية بخشوع، ويعد عرفة أول موقف بعد الإحرام وفيه يتوب الله على عبده ويصبح خالياً من الذنوب. هذا ويتسابق الزوجان إلى تهنئة بعضهم البعض، كما يحدث بين الأقارب الأصدقاء، من خلال تبادل رسائل عيد الأضحى للتعبير عن حبهم وإظهار المكانة الخاصة الذي يتمتع بها ذلك الشخص.

بعد مراعاة كتابة أجمل تهنئات العيد، بعناية دقيقة، خصصنا هذا المقال على موقع كلمة المميز لعرض رسائل عيد الأضحى للقراء الأكارم، من أجل إستخدام عبارات عيد الأضحى في تبادل التهنئة في العائلة الواحدة والأصدقاء. ملاحظة: الموضوع قيد التحديث برسائل جديدة لغاية العيد الأضحى الذي سيوافق يوم 11 أغسطس في جمهورية مصر، فلذلك يمكنك العودة ومشاهدة رسائل أكثر.

نسألْ الله يتقبل أضاحيكم..ويحقق في هالعيد أمانيكمْ

ونجمع معكم في جنة الفردوس…ياربْ

إنشاء الله أكون أول المهنين لأغلى الأقربين..أهنئكم يا أحبتي بعيد الأضحى وندعو أن لا تفارقكم البهجة في كل يوم، وكل عيد.

يارب أرزقنا مع من أحببنا نعمتك..وأدخلنا في يوم الحساب جنتك.

جيت أهنيك يا أعز الناس..بكل وِد ومشاعرْ وإحساسْ

ربي يحفظك ويخليك.. يالي غلاك ما ينقاسْ

فاض الإستغفار..ورفعت الأذكار.. فيا رب لا تحرمنا الجنان مع أعز البشر على قلوبنا

عايز ايه بقى..ما أنا نسيت الزعل وجيت أداوي الجروح.. والله مش عشان الخروف، أحبك!

في عرفة يكون العبد أقرب لربه..فكل عام وأنتم بقربه..ومن الذين يفيضهم كرمه

إن فاتك الحج فلا تحزن، لكن إدعو الله ان يرزقك زيارة بيته بأفضل حال من الحج الذي عزمت له ووقفت الأسباب حائلاً دونه.

بمناسبة عيد الأضحى العظيم أبعث لكم التهنئة المخلصة ولعائلكتم الكريمة ، وندعو لكم دوماً بسعة الرزق وطول العمر.

أبيات شعر باللغة الفصحى في الوقوف في عرفة وعيد الأضحى

وقول الشاعر زكريا منير في موضع الوقوف بعرفة:

قف بعرفات خاشعٍ متذللُ..معترفٍ بكل ذنبٍ ِنادمُ

ترزق جنانٍ غير فانيةٍ.. ونعيمٍ دائمٍ ورضا رحمنُ

وقول آخر في عيد الأضحى:

عظم عيد الله فكبروا وهللوا..وإبذلوا الخير َمن أطيب جُودِ