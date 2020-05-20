رسائل عيد الفطر 2020 | أجمل المسجات للأهل والأصدقاء والأحباب

بدأنا بالفعل في تناقل رسائل عيد الفطر 2020، بعد أن بات العيد يدق الأبواب، وقد تم الإعلان عن موعد عيد الفطر الأحد القادم الموافق 24 مايو 2020، وربما تختلف هذا العام طقوس الأعياد بعض الشيء بسبب تجنب الزيارات والتجمعات العائلية، إلا أن التهادي وتبادل الرسائل فرصة جيدة، ولدينا واتساب ومسجات على الهاتف والعديد من وسائل التواصل والتي يمكننا من خلالها أن نشعر من نحب ببهجة العيد، وفيما يلي مجموعة من رسائل عيد الفطر والتي يمكنكم إرسالها لمن تحبون.

رسائل عيد الفطر 2020

إرسال الرسائل لدى المصريين والعرب أيضًا عادة قديمة، وتطورت كثيرًا بتطور التكنولوجيا، بدءًا من البرقيات وحتى وصلنا إلى الواتساب والماسنجر، مرورًا برسائل الهاتف والرسائل المصورة قبل اختراع الهواتف الذكية، ربما كان للمعايدات قديمًا قيمة أكبر، فكان من يرغب في إرسال برقية بضطر إلى السير عدة كيلوات حتى يصل إلى أقرب سنترال، وحتى وقت قريب كانت عملية إرسال الرسائل المصورة على الهاتف عملية صعبة جدًا، ولكن اختلفت الأمور الآن، بضغطة زر يمكنك نسخ الرسالة، وإعداد قائمة بمن ترغب بإرسال الرسالة إليهم، وبضغطة زر أخرى تصل رسالتك إلى كل من تحب في نفس اللحظة، وفيما يلي قائمة بأحدث رسائل عيد الفطر 2020.

أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ؛ أعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمن والبركة ؛ وتقبل الله أعمالكم .

حبيبي سالتك وترجيت الجواب ؛ وين العيد وانت بعد مادقيت عليّ الباب ؛ تعودت تهنيني قبل الكل والأحباب ؛ ولأنك غالي سبقتك وجيتك بقلبي وشوقي وهذي اهم الأسباب ؛ وعسانا من عواده وعلى الودّ والمحبة باقيين .

كل عام وانت بخير يا ساكن خيالي ؛ كل عام وانت دوم على بالي ؛ كل عام وانت حبيبي الطيب الغالي ؛ عيدك مبروك .

الناس مشغوله تعايد وتهني ؛ وأنا قلبي للغالي رف وسألني ؛ وين اللى العيد ما يكمل إلا بوجوده ؛ وينه اشتاقت الروح لشوفته وَ وجوده ؛ عساه طيّب وبالعيد مسرور وفرحان وبألف خير.

ماتسبقني الناس في العيد .. انا اول من يعايد الغاليين .. وكل عام وانتم بخير.

جيت اهني واعايد الحبايب .. وانثر لهم مع حبي تهاني ورسايل .. واتمنى لهم عيد سعيد ينعاد عليهم هالعام وكل عام

كثيرًا ما تجد من الأصدقاء والأقارب من لا يردون أصلًا، لأنهم يعلمون مسبقًا أنك قمت بإرسال الرسالة بتلك الطريقة، لذا ننصحك بتخصيص رسائلك من خلال وضع اسم المرسل إليه الرسالة في مضمون الرسالة، أو إرفاق الرسالة بجملة تعرفونها، حتى يشعر من أرسلت إليه تلك الرسائل أنها من أجله.