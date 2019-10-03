رسمياً.. السعر الجديد للبنزين والمازوت بعد قرار الحكومة بخفض الاسعار

لأول مرة منذ قرار تحرير أسعار المواد البترولية فى مصر ليرتبط سعر الوقود في مصر بالسعر العالمي، ورفع الدعم بشكل نهائي عن الوقود والمنتجات البترولية، اتخذت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمشكلة من الحكومة في أعقاب رفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار الوقود والمنتجات البترولية في شهر يوليو الماضي قراراً بخفض أسعار بنزين 80 و92 و95 لانخفاض أسعارهما بالسوق العالمي.







ووفقاً للقانون فإن لجنة التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر لمقارنة أسعار الوقود والمنتجات البترولية بالاسعار العالمية، على أن يكون الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الوقود والمنتجات البترولية في مصر فى حدود 10% من سعر المنتج.

السعر الجديد للبنزين والمازوت :-







عقدت لجنة التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية اجتماعاً مساء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 لمقارنة سعر الوقود والمنتجات البترولية في مصر بالسعر العالمي، حيث اتخذت اللجنة خفض اسعار البنزين 80، 92، 95 لانخفاض اسعارهما في السوق العالمي.

وأشارت لجنة التسعير التلقائي أن قيمة الخفض في سعر بنزين 80 و بنزين 92 وبنزين 95 نحو 25 قرش ليصبح السعر الجديد لبنزين 80 هو 6.50 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه ، وبنزين 92 ب 7.75 جنيه ، وبنزين 95 بقيمة 8.75 جنيه.

كما قررت لجنة التسعير التلقائي خفض سعر المازوت أيضاً للأستخدمات الصناعية بقيمة 250 جنيه للطن ليصبح ب 4250 جنيه.

وأكدت لجنة التسعير التلقائي أن تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي بخفض الاسعار سيبدأ سريانه من الساعة 12 ليل يوم الخميس 3 أكتوبر 2019.