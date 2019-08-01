رسمياً| موعد عيد الأضحى المبارك 2019_1440 … وأجمل الأدعية في يوم عرفة مكتوب وصور

نتناول اليوم موعد عيد الأضحى المبارك 2019_1440 في مصر والسعودية والكويت وجميع الدول العربية والإسلامية، وموعد وقفة عرفات وأول أيام شهر ذي الحجة، حيث يستعد المسلمين استقبال أول أيام عيد الأضحى من خلال شراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة، وما أجمل أن تفعله في تلك الأيام المُتفرجة الصيام وكثرة الاستغفار والحمد والأدعية المُستحبة في تلك اليوم العظيم فهو لا يعوض، بجانب أن ثواب الدعاء عظيم جداً، لذلك من خلال موقعنا موقع “كلمة دوت أورج” نقدم مجموعة من الأدعية لتقوم بترددها في يوم وقفة عرفات.

موعد عيد الأضحى المبارك 2019_1440 :-

أيام معدودة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره العديد في جميع البلاد العربية والإسلامية، فمهم من يقوم بتأدية مناسك الحج بالأراضي المُباركة، ومنهم من يقوم بذبح الفدو اقتداء بسيدنا إبراهيم “عليه السلام”، وقد أكد أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية الدكتور محمد غريب” أن سوف تكون غرة ذي الحجة يوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس 2019، ويوم عرفة السبت الموافق العاشر من أغسطس، وأول أيام العيد يوم الأحد القادم، وعدد أيام العيد 4 أيام يحتفل به المسلمين بجميع بقاع الأرض، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

موعد عيد الأضحى المبارك 2019 بالتاريخ واليوم :-

الجمعة 2 أغسطس 2019 هو أول أيام شهر ذي الحجة.

السبت 10 أغسطس 2019 هو يوم وقفة عرفات.

الأحد 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى حتى يوم 14 أغسطس.

أجمل أدعية يوم عرفة :-

من الأمور المُستحبة في هذا اليوم العظيم هو كثرة الدعاء والاستغفار بشكل دائم والحمد والتكبير، ومن لا يستطيع تأدية الحج يقوم بصوم وقفة العيد والدعاء بما تتمناه وتريده في حياتك، مع ترديد أدعية يوم عرفة، فالله عز وجل أقرب لك من حبل الوريد، ولا يشترط صيغة مُعينة لكي يتقبل الله الدعاء منك، فلا يوجد حاجز بينك وبين الله عز وجل، ومن أهم الأدعية الذي كان يدعو بها الرسول “صلي الله عليه وسلم”

{اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك ما بي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسه الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك مما تجئ به الريح} .

أدعية يوم عرفة :-

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسى ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عنك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني فى الدارين وارحمني رحمة أستعين بها فى الدارين وأتوب توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً.

اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح.

اللهم إني أسئلك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم أني اسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تغفر لي ذنوبي وترزقني من حيث لا احتسب، وتحفظ لي صحتي وعافيتي، وتحقق الخير لي.

اللهم كما سترت عليَّ مالم اعلم فاغفر لي ما تعلم , وكما وسعني علمك فليسعني عفوك , وكما بدأتني بالإحسان فأتم نعمتك بالغفران , وكما أكرمتني بمعرفتك فأشفعها بمغفرتك , وكما عرفتني وحدانيتك فأكرمني بطاعتك , وكما عصمتني عما لم اكن اعتصم منه الا بعصمتك فاغفر لي ما لو شئتَ عصمتني منه , يا جواد يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

بالصور أفضل أدعية يوم عرفة :-