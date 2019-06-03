رسمياً.. هذه الدول أعلنت أن غداً الثلاثاء متمم لشهر رمضان وأخرى أول أيام عيد الفطر المبارك

كل عام وحضراتكم بخير فى مصر والوطن العربي والاسلامي وكافة دول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الآمتين العربية والاسلامية بالخير والبركات، فقد أعلنت عدد من الدول العربية والاسلامية أن يوم غداً الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك ستكون يوم الاربعاء الموافق 5 يونيو 2019، في حين أعلنت دول عربية وإسلامية أخرى أن يوم غداً الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفي هذا الموضوع سوف نرصد تلك الدول التي أعلنت أن يوم غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك والدول الأخري التي أعلنت أن يوم غداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك كالتالي :-

دول أعلنت أن يوم غداً الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 المتمم لشهر رمضان المبارك:-

على رأس الدول العربية والاسلامية التي أعلنت أن يوم غداً الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان المبارك هي دول مصر والأردن حيث لم تستطع اللجان الشرعية رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، على الرغم من تأكيدات مركز الفلك في مصر أن هلال شهر شوال سيولد في سماء القاهرة ظهراً وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الثلاثاء، غير أن الرأي النهائي دائماً في تحديد بداية كل شهر عربي هو الرؤية الشرعية.

دول أعلنت أن يوم غداً الثلاثاء الموافق 4 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك:-

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن غداً أول أيام عيد الفطر المبارك وكذلك أعلنت دولة الكويت أن يوم غداً الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو اول أيام عبد الفطر المبارك.