إجازة عيد الأضحى المبارك 2019 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والبنوك

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2019، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً يتضمن تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة، كما أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب قرار بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، وفي ذات الشأن أصدر البنك المركزي المصري قراراً بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالبنوك.

مجلس الوزراء يصدر قرار بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالحكومة:-

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحيث تبدأ من يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.

القوي العاملة تصدر قراراً بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك :-

أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب قراراً بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث تكون بداية من يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

البنك المركزي المصري يصدر قرار بتحديد إجازة عيد الأضحى للبنوك :-

حدد البنك المركزي المصري إجازة عيد الأضحى للعاملين في البنوك بحيث تبدأ من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019، على أن تعاود البنوك عملها مرة أخرى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019.