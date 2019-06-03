رسميا| الإفتاء تعلن الاربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الافتاء المصرية عن موعد عيد الفطر المبارك بعد مطالعة هلال شوال وأثبتت عدم رؤية الهلال رغم التأكيدات الفلكية المسبقة، وأكدت الافتاء المصرية أن الأربعاء الموافق 5/6/2019 هو أول أيام شهر شوال، وعيد الفطر المبارك وتم الاعلان عن موعد عيد الفطر في المملكة العربية السعودية والكويت غدا واختلفت مع جمهورية مصر العربية، وأعلنت دار الافتاء أن الثلاثاء 30 رمضان هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر رسميا.

تحذيرات دار الافتاء

حذرت دار الافتاء المصرية وسائل الاعلام وأكدت أن دار الافتاء هي المنوط بها اعلان نتيجة رؤية الهلال من عدمه لعدم وجود تضارب في الأنباء مما يسبب الكثير من المشكلات، وحذرت دار الافتاء من عدم الالتزام واصدار أي أخبار قبل الاعلان الرسمي لدار الافتاء بموعد عيد الفطر ومن لم يلتزم بذلك يتعرض لمسائلة قانونية كبيرة.

معهد الفلك

أثبت معهد الفلك قبل أيام بأن أول أيام عيد الفطر الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وتم نفي هذه المعلومات من دار الافتاء المصرية بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

موعد صلاة العيد

ننشر لكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية:

الجيزة 5:19

الإسكندرية 5:21

بورسعيد 5:12

السويس 5:14

العريش 5:06

طور سيناء 5:13

سانت كاترين 5:11

طابا 5:06

شرم الشيخ 5:12

دمنهور 5:20

طنطا 5:18

المنصورة 5:16

الزقازيق 5:17

بنها 5:18

شبين الكوم 5:19

كفر الشيخ 5:18

الفيوم 5:22

بنى سويف 5:21

المنيا 5:25

أسيوط 5:25

سوهاج 5:25

قنا 5:22

أسوان 5:25

أبو سمبل 5:34

مرسى مطروح 5:32

الغردقة 5:15

الخارجة 5:33

الإسماعيلية 5:13

دمياط 5:13

السلوم 5:40

نويبع 5:08

حلايب 5:14

شلاتين 5:16