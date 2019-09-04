رسميا.. القضاء الاداري يحسم الجدل بشأن إلغاء الثانوية العامة التراكمية الجديدة

حسمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الجدل بشأن نظام الثانوية العامة التراكمية الجديدة، والتي بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطبيقها على الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، والتي تتم فيها الامتحانات باستخدام التابلت بدلاً من الاختبارات الورقية التي تتم حالياً، مع إعطاء الفرصة للطلاب للامتحان أكثر من مرة، حيث يؤدي الطلاب أربع امتحانات في كل مادة دراسية على أن يحصل الطالب على أعلى درجة حصل عليها في الترم الأول والترم الثاني في كل مادة دراسية كل عام، على أن يكون الصف الأول الثانوي العام هو عام تجريبي يكون نجاح ورسوب فقط ولا تحتسب درجاته ضمن مجموع الثانوية العامة المؤهل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.







القضاء الإداري يحكم برفض الدعوي المطالبة بإلغاء استخدام التابلت في الامتحانات:-

حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من عدد من أولياء الأمور لمطالبة وزارة التربية والتعليم بإلغاء نظام الثانوية العامة الجديدة أو ما يسمي بالثانوية التراكمية والتي تتم فيها الامتحانات باستخدام التابلت التعليمي والعودة مرة أخرى للنظام القديم للثانوية العامة والتي يحتسب فيها مجموع الطالب على الدرجات التي يحصل عليها في الصف الثالث الثانوي العام.







حيث قدم أولياء الأمور دفوعاً، بأن النظام الجديد للثانوية العامة سوف يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كذلك فإن إجراء الامتحانات عبر شبكة الأنترنت يؤدي إلى الأخلال بمبدأ سرية الامتحانات وتعرضها للتسريب.