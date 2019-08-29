رسميا | زواج عمرو دياب ودينا الشربيني يحتل صفحات السوشيال ميديا

أثار زواج الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني المزيد من الأسئلة حول موعد الزواج الرسمي؟ ولما تأخر الإعلان عنه؟ إذ نشرت الفنانة هند البلوشي الكويتية صورة لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وكتبت تعليقا يفيد أن عمرو ودينا تزوجا رسميا.

زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

وكتبت الفنانة الكويتية البلوشي على حسابها إنستجرام:

«صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرودياب وزوجته الفنانة دينا الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر».

صورة عمرو دياب ودينا الشربيني برفقة هند البلوشي

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرهم للصورة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا بما تحمله من تعليق، واختلفت التعليقات ما بين مهنئا ومتسائلا ونافيا، إذ إن هناك من هنأ عمرو ودينا بالزواج والإعلان عنه، وهناك من تساءل لما تأخر الإعلان؟ وهناك من نفى الزواج بشكل رسمي.

دينا الشربيني وعمرو دياب

ظهر الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني وهم في الساحل الشمالي وما زالا هناك، إذ انتشرت صورة لهما معا بالأبيض والأسود ؛ ونالت إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا وتفاعلوا معها بالإعجاب والتعليقات.

عمرو دياب

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح بعض أغاني الألبوم الجديد أنا غير، على الصفحة الرسمية له بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومن هذه الأغاني «بحبه» و«أنا غير» و«يوم تلات»، وجار طرح باقي أغاني الألبوم.