رسميا.. صرف 750 جنيه منحة مدراس للعاملين بهذه الجهات الحكومية

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2019/2020 في مصر في كافة المراحل التعليمية، وذلك بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم الاسبوع الماضي، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 وعن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حيث أعلن السيد الوزير بأن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ يوم 21 سبتمبر 2019 وذلك في المحافظات التي تعمل يوم السبت ويوم 22 سبتمبر للمحافظات التي تعمل يوم الاحد وذلك بالنسبة للصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأشار وزير التربية والتعليم بأن الدراسة سوف تبدأ في مرحلة رياض الاطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019 أي قبل بدء العام الدراسي للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بنحو 10 أيام ، وذلك لأن تلك الصفوف ضمن النظام الجديد للتعليم.

صرف 750 جنيه منحة مدارس للعاملين بتلك الجهات الحكومية:-

مع حلول العام الدراسي الجديد تزداد الاعباء الملقاة على عاتق الاسر المصرية، ولهذا تقوم العديد من الوزارات والجهات الحكومية بمنح العاملين بها مكافآت أو منح لمساعدتهم في شراء مستلزمات المدارس ومن الجهات التي أعلنت عن تقديم منح لموظفيها هي هيئة السكة الحديد ومترو الانفاق، حيث وافقت وزارة النقل على المذكرة المرفوعة من جانب رئيس هيئة السكة الحديد والمترو بشأن صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بهاتين الجهتين خلال الفترة الماضية وكمنحة مدارس، وذلك بواقع 750 جنيه لكل عامل بهيئة السكة الحديد ومترو الانفاق، على أن يبدأ صرف تلك المكافأة اعتباراً من الاسبوع المقبل.