رسميا.. قرار جديد من التموين بضم الزوجة المحرومة لبطاقة الزوج | مستندات

أصدرت رسميا وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا يحمل رقم ١٩١ والذي من شأنه إضافة الزوجة المحرومة (غير المستفيدة) من الدعم المقدم من الدولة سواء كان خبزا أو تموينا إلى البطاقة التموينية التي يمتلكها الزوج، رغم أنها غير مقيدة أو مسجلة على قاعدة البيانات وهي التي يطلقة عليها “الزوجة المحرومة”.







الزوجة المحرومة

الزوجة المحرومة.. هو تعريف أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية على الزوجة التي لا تتمتع بالدعم المقدم من جمهورية مصر العربية وخاصة من وزارة التموين سواء كان خبزا أو تموينا، وغير قادة على صرف ما هو مقررتموينيا، رغم وجود بطاقة تموينية للزوج ويتمتع بكامل الدعم التمويني.







مصطلح الزوجة المحرومة

وأطلقت التموين مصطلح الزوجة المحرومة على من لا تتمتع بصرف مقررات التموين أو أن والدها كان لا يتمتع بالدعم التمويني وليست مضافة على أي بطاقة تموينية، ويتمتع زوجها وأبناؤها بصرف المقررات التموينية كاملة، لذلك قررت الوزارة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بإضافة الزوجة المحرومة.

نص قرار التموين بإضافة الزوجة المحرومة

ونص قرار وزارة التموين على أنه تتم إضافة الزوجة التي لم يسبق لها القيد تموينيا (محرومة) على بطاقة الزوج، في حالة إذا كان الزوج مستفيدا وبطاقة التموين لديه سارية وعلى بطاقة الأسرة حال سريانها.







وألزمت وزارة التموين جميع المكاتب الحرص على تنفيذ القرار الصادر بضم الزوجة المحرومة اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

تيسير جميع الإجراءات

وشددت الوزارة بتيسير جميع الإجراءات وتسهيل الخدمة على المواطنين وعدم تعقيدها وفي حال التعثر يجب على المواطن التواصل مع الوزارة من أجل توفير معاملة وطريقة أسهل للحصول على الخدمات بيسر من مكاتب التموين.