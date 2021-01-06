رسميا.. لجنة تسعير البترول تكشف أسعار بنزين 95 و92 الجديدة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسئولة عن مراجعة وتحديد الأسعار الخاصة بالمنتجات البترولية في مصر والتي تحدده كل 3 شهور، الأسعار الجديدة الخاصة بالمنتجات البترولية والتي سيتم التعامل بها خلال الـ 3 شهور المقبلة يناير وفبراير ومارس 2021.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير والذي عقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية من بنزين بأنواعه وسولار في السوق المحلية لمدة 3 شهور سالفة الذكر تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في مارس المقبل.

أسعار البنزين والسولار

كشفت لجنة التسعير التلقائي أن الأسعار التي يتم التعامل بها في الثلاثة شهور يناير وفبراير ومارس هي نفسها المتعامل بها في أخر 3 شهور وذلك حافظات علي استقرار الأسعار بالسوق المحلي خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حيث جاءت الأسعار علي النحو التالي:

بنزين 92: جاء سعر بنزين 92 في الأسواق نحو 7.5 جنيه للتر الواحد.

بنزين 95: يتواجد لتر بنزين 95 في الأسواق المصرية بنحو 8.5 جنيه للتر الواحد.

بنزين 80: يتوافر لتر البنزين 80 في الأسواق بنحو 6.25 جنيه للتر الواحد.

السولار: يتواجد لتر السولار في الأسواق نحو 6.75 جنيه.

العوامل التي تؤدي لتعديل أسعار البترول

وكشفت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، أن أسباب التغيير في أسعار المنتجات بالسوق المحلية سواء كان بالارتفاع أو الهبوط فيرجع إلي الأمور التي تؤثر في التكلفة وبيع المنتج بالسوق المحلي وهم السعر العالمي الخاصة ببرميل خام برنت، والتغيرات التي تطرأ علي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلي عدة عوامل أخري مثل الأعباء والتكاليف الثابتة والتي يتم تعديل في شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الجهاز المركزي للمخاسبات للميزانية المالية للعام السابق .

وقالت اللجنة، أن القرارات والتوصيات الأخيرة تهدف لتعزيز المصداقية والالتزام ويزيد من رصيد الشفافية التي تتبعها مؤسسات الدولة في عملها اليومي الذي يسعد دائما لخدمة المواطنين.

استمرار المتابعة لمنع وجود أي تشوهات في تسعير المنتجات

وأوضحت لجنة التسعير في تقريرها، أن تراعي تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات بالأسواق المحلية والتي قد تؤدي إلي خلل في المنظومة السعرية لها، وذلك من خلال الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتطورات الأسعار العالمية للمنتجات وسعرها السائد علي المستوي المحلي.

الهدف من التسعير التلقائي

وقالت اللجنة في تقريرها، إن الهدف من تطبيق نظام التسعير التلقائي والتي تنتهجه مصر من يوليو الماضي، هو التوصل لآلية واضحة توفر لجميع المواطنين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات رؤية مستقبلية بأسعار المنتجات البترولية وهو الذي تطبقه الكثير من دول العالم، بالإضافة إلي أن هذه الآلية تحقق مرونة وقدرة علي تمكين مؤسسات الدولة علي تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.