رسميا | موعد الاستفتاء علي الدستور 2019 .. ومعرفة اللجنة بالرقم القومى

تشهد جمهورية مصر العربية الفترة القادمة استفتاء علي التعديلات الدستورية ودعت الحكومة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والاجلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم بحرية تامة .

موعد الاستفتاء علي الدستور

اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم عن الموعد الرسمي للتصويت علي التعديلات الدستورية 2019 حيث أقرت الهيئة الوطنية أن التصويت مدته ثلاثة أيام 20 و 21 و 22 أبريل الموافق السبت والأحد والاثنين الجاري .

موعد الاستفتاء علي الدستور خارج مصر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري الموافق (الجمعة والسبت والأحد) للتصويت من خارج مصر للمصريين المغتربين في جميع أنحاء العالم .

معرفة مكان اللجنة الانتخابية ومكان التصويت بالرقم القومي

موقع اللجنة العليا للانتخابات يسهل عليكم الوصول الي رقم اللجنة ورقمك في الكشوف وذلك عبر الدخول الي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات هنا وكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم وسيتم الحصول علي رقم اللجنة ورقمك في الكشوف بدلا من الانتظار والبحث في الكشوف .

ويمكنكم الحصول علي البيانات أيضا عن طريق ارسال رسالة بالرقم القومي إلي 5151 أو بالاتصال من التليفون الأرضي علي رقم 141.

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