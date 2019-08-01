رسميا.. موعد عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر والسعودية

أعلنت دار الأفتاء المصرية في بيان صادر منها مساء اليوم الخميس 1 أغسطس 2019، عن موعد عيد الأضحى المبارك 2019، حيث أشار بيان دار الإفتاء الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن تمكن اللجان الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية من رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 2019.

موعد عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر والسعودية

وأشار بيان دار الأفتاء المصرية بأن يوم السبت الموافق العاشر من أغسطس الجاري والموافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة هو يوم وقفة عرفات، وأن يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أغسطس 2019 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2019، وبذلك فإن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمكن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير من رؤية هلال ذى الحجة مساء اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 هو وقفة عرفات، وأن يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2019.

يذكر أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قد دعت في بيان صادر منها اليوم جميع المواطنين المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 2019، مشيرة إلى أنها ترجو كل من يري هلال شهر ذي الحجة رؤية العين أو بواسطة المناظير القيام بإبلاغ أقرب محكمة إليه وهو ما حدث بالفعل.