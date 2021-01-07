رسميا.. هذه السلعة إجباري علي بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تواصل إنتاج وتوزيع الكمامات القماشية وكولونيا 555 بجميع المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم صرفها علي البطاقات التموينة ضمن نظام فارق سلع نقاط الخبز وذلك ضمن الإجراءت التي تتخذها الدولة في الحفاظ علي المواطنين من عدوي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر توجيهات للحكومة، بإتاحة حصص أكبر من الكمامات علي بطاقات التموين وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحيث تتولي وزارة التموين مسئولية توزيع الكمامات علي البطاقات بشكل إجباري.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن الشركة التي تنتج الكمامات التي يتم توزيعها علي المواطنين، تواصل توريدها للكمامات إلي الوزارة وذلك ليتم توزيعها علي منافذ توزيع السلع وبقالي التموين لصرفها علي المواطنين بسعر 8.5 جنيه.

وقال وزير التموين، إن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة وأمر لابد منه، وذلك ضمن مواجهة فيروس كورونا وتوززيعها علي البطاقة يأتي بسبب ضمن الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية علي المواطنين خاصة وأنها يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، بالإضافة إلي أن الوزارة تمتلك أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

قرار وزاري بشأن الكمامات

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020، وينص علي صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر علي أن يكون بشكل إجباري مثلها مثل باقي السع الإجبارية مثل الزيت والسكر والأرز.

ضوابط صرف الكمامات علي بطاقات التموين

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الضوابط لصرف الكمامات علي البطاقات حيث وردت الشركة المنتجة أكثر من 30 مليون كمامة قماش من الكمامات المتعاقد عليها في مختلف المحافظات وتقوم مخازن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين بتوزيعها علي المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين، وجاءت الضوابط علي النحو التالي:

يتم الصرف بشكل إجباري علي المواطنين بالبطاقة التي تضم 3 أفراد فأكثر.

يمكن صرف كمامتين كحد أقصي مهما كان عدد الأفراد بالبطاقة.

لابد من صرف الكمامات ولو مرة واحدة.

تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروعي جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

مواصفات الكمامة القماشية الموزعة علي بطاقات التموين

أمر وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يكون هناك زيادة في الكميات المتعاقد عليها من جان الوزارة مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بنحو مليون كمامة قماش إضافية ليتم توزيعها علي المحافظات، بعد توزيع أكثر من 30 مليون كمامة طيلة الفترة الماضية وذلك للحفاظ علي المواطنين من تفشي كورونا خاصة بعد زيادة الأعداد المصابة والدخول في الموجة الثانية للفيروس، ويمكن حصر مواصفات الكمامات علي النحو التالي:

الكمامات التي تطرحها وزارة التموين تسمح بسهولة التنفس . تطرد الكمامة السوائل والرذاذ والتي يعد السبب الأول في إصابة كورونا. معالجة من الخارج بحيث تستطيع قتل البكتريا والميكروبات. صنعت الكمامات بحيث لا تسبب حساسية للبشرة. يمكن استخدام الكمامة وغسلها حتي 50 غسلة.

إرشادات استخدام الكمامة

وكانت وزارة التموين قد كشفت أن المواصفات تضمنت ضرورة تدوين مجموعة من الإرشادات العامة علي الكمامة مثل كفيفة الاستخدام منها غسلها عند الاستخدام المرة الأولي، وغسل الكمامة يكون تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم يتم تعريضها لأشعة الشمس حتي الجفاف وممنوع لمس الطبقة الخارجية للكمامة.

وطالبت الوزارة المشتركين في توزيع الكمامات بضرورة الالتزام في الإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة علي عملية التوزيع حتي يتم الصرف أول بأول والتأكد من أن الأصناف مطابقة للمواصفات التي تم التعاقد عليها.