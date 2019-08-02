رسميا.. 14 يوماً إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة خلال الشهر الجاري

شهر أغسطس الجاري، من أكثر شهور السنة التي سيحصل فيها العاملين بالدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، سواء كانت إجازة أسبوعية وهي أيام الجمع والسبت من كل أسبوع أو إجازة للاحتفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والتي أعلنت دار الأفتاء المصرية يوم أمس عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في مصر لعام 2019، وذلك بعد أن تمكنت اللجان الشرعية التابعة لدار الأفتاء المصرية من رؤية هلال شهر ذي الحجة أمس الخميس ليكون اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية.

14 يوماً إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال شهر أغسطس الجاري :-

الإجازات التي سيحصل عليها العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي خلال شهر أغسطس كثيرة ومتنوعة وذلك بعد أن أعلنت دار الأفتاء المصرية عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك حيث أدى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك خلال شهر أغسطس الجاري إلى زيادة عدد أيام الإجازات الرسمية المحسوبة للموظفين خلال شهر أغسطس كالتالي :-

اليوم التاريخ سبب الإجازة الجمعة 2 أغسطس 2019 أسبوعية السبت 3 أغسطس 2019 أسبوعية الجمعة 9 أغسطس 2019 أسبوعية السبت 10 أغسطس 2019 وقفة عرفات وأسبوعية الأحد 11 أغسطس 2019 أول أيام عيد الأضحى المبارك الاثنين 12 أغسطس 2019 ثاني عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 13 أغسطس 2019 ثالث عيد الأضحى المبارك الاربعاء 14 أغسطس 2019 رابع عيد الأضحى المبارك الجمعة 16 أغسطس 2019 إجازة أسبوعية السبت 17 أغسطس إجازة أسبوعية الجمعة 23 أغسطس إجازة أسبوعية السبت 24 أغسطس إجازة أسبوعية الجمعة 30 أغسطس إجازة أسبوعية السبت 31 أغسطس إجازة أسبوعية

وأخيراً الأحد 1 سبتمبر إجازة رسمية للاحتفال برأس السنه الهجرية.