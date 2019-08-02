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رسميا.. 14 يوماً إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة خلال الشهر الجاري

كتب أشرف السيدفي آخر تحديث
رسميا.. 14 يوماً إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة خلال الشهر الجاري
إجازات شهر أغسطس 2019

شهر أغسطس الجاري، من أكثر شهور السنة التي سيحصل فيها العاملين بالدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، سواء كانت إجازة أسبوعية وهي أيام الجمع والسبت من كل أسبوع أو إجازة للاحتفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والتي أعلنت دار الأفتاء المصرية يوم أمس عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في مصر لعام 2019، وذلك بعد أن تمكنت اللجان الشرعية التابعة لدار الأفتاء المصرية من رؤية هلال شهر ذي الحجة أمس الخميس ليكون اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية.

14 يوماً إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال شهر أغسطس الجاري :-

الإجازات التي سيحصل عليها العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي خلال شهر أغسطس كثيرة ومتنوعة وذلك بعد أن أعلنت دار الأفتاء المصرية عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك حيث أدى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك خلال شهر أغسطس الجاري إلى زيادة عدد أيام الإجازات الرسمية المحسوبة للموظفين خلال شهر أغسطس كالتالي :-

اليومالتاريخسبب الإجازة
الجمعة2 أغسطس 2019أسبوعية
السبت3 أغسطس 2019أسبوعية
الجمعة9 أغسطس 2019أسبوعية
السبت10 أغسطس 2019وقفة عرفات وأسبوعية
الأحد11 أغسطس 2019أول أيام عيد الأضحى المبارك
الاثنين12 أغسطس 2019ثاني عيد الأضحى المبارك
الثلاثاء13 أغسطس 2019ثالث عيد الأضحى المبارك
الاربعاء14 أغسطس 2019رابع عيد الأضحى المبارك
الجمعة16 أغسطس 2019إجازة أسبوعية
السبت17 أغسطسإجازة أسبوعية
الجمعة23 أغسطسإجازة أسبوعية
السبت24 أغسطسإجازة أسبوعية
الجمعة30 أغسطسإجازة أسبوعية
السبت31 أغسطسإجازة أسبوعية

وأخيراً الأحد 1 سبتمبر إجازة رسمية للاحتفال برأس السنه الهجرية.

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عن الكاتب

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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