رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد وفقة عرفات والعيد الأضحي المبارك 1440هـ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في جمهورية مصر العربية،موعد غرة شهر ذي الحجة 1440 هجرية،عقب ثبات رؤية هلال شهر ذي الحجة، من جانب علماء الفلك،في الساعات الأولي من ةصباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، والتأكد من موعد رؤية الهلال .

موعد غرة شهر ذي الحجة 1440 هـ :

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان صحفي له اليوم:” أن علماء الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكلية والجيوفيزيائية،قد تمكنوا من رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 هجرية وتحديد أول أيام الشهر الكريم، مشيرًا أن الحسابات الفلكية التي أجريت بمعرفة علماء الفلك في المعهد القومي،توصلت أن الجمعة القادمة الموافق 02-08-2019،سيكون غرة شهر ذي الحجة 1440 هجرية،وبالتالي فإن وفقة عرفة ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل وأن أول أيام العيد الأضحي المبارك ستكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019″.

أول أيام العيد الأضحي المبارك 1440 :

وكشف علماء الفلك في المعهد القومي بالقاهرة، في البيان الصادر له اليوم الثلاثاء،أن يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل،هو أول أيام العيد الأضحي المبارك،أعاده الله علي الأمة العربية والأسلامية بالخير واليمن والبركات، معلنًا أن هلال شهر ذي الحجة المبارك لعام 1440 هجرية،سيولد يوم الخميس المقبل الموافق 01-08-2019،وذلك في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بتوقيت مدينة القاهرة،الموافق 29 من ذو القعدة 1440 هجرية.

أول أيام ذي الحجة في الدول العربية:

وتابع بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية في القاهرة، أن الحسابات الفلكية رصدت أن هلال شهر ذي الحجة 1440 هجرية، سيظهر في سماء القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية،لمدة 32 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية الخميس المقبل الموافق 01-08-2019،كما سيبقي الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقةن يوم الرؤية بعد غروب الشمس،فيما سيبقي الهلال في عدد من العواصم العربية والإسلامية يوم الرؤية بعد غروب الشمس فترة تتراواح ما بين 17 -39 دقيقة .

موعد وفقة عرفات 1440 هـ :

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفكلية، أن يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019،وفقا للحسابات الفلكية التي أجريت بمعرفة العلماء بالمعهد،وبعد ثبات رؤية الهلال الجديد لشهر ذي الحجة 1440 هجرية،فإنه سيكون وفقة عرفة يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل وأن أول أيام العيد الأضحي المبارك،أعاده الله علي الأمة العربية والأسلامية بالخير واليمن والبركات،سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.