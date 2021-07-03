رسميًا.. مسابقة الحلم 2021 تعلن عن سحبها الجديد والخامس على 3 جوائز جديدة

أعلنت مسابقة الحلم عن السحب القادم والذي يعد الخامس للعام الجاري 2021، وذلك بعد انتهاء السحب الرابع والإعلان عن إسم الفائز، وكانت الجائزة المليونية والتي بلغت ربع مليون دولار من نصيب أحد المصريين الذين يعملون في الإمارات بإمارة الشارقة.

مسابقة الحلم 2021 تعلن عن سحبها الجديد والخامس

وحصل بالفعل أحمد إبراهيم محمد على 250 ألف دولار جائزة الحلم بسحبها الرابع، والذي كان الخميس 1 يوليو 2021، وتغيرت حياة شخص بل أسرة كاملة، ليصبحوا في عداد المليونيرات، بعد أن كانوا يعيشون كفافاً، فبرسالة واحدة كان أحمد في حال وسبحان مغير الأمور، والذي تغيرت حياته بعد تلك الرسالة.

وأكدت مسابقة الحلم 2021 على لسان الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، أن السحب القادم والخامس هذا العام سيكون على جائزتين الأولى 100 ألف دولار، والثانية 125 ألف دولار، بالإضافة إلى جائزة ثالثة قيمة لأول مرة في تاريخ الحلم، وهي السحب على منزل الأحلام بجزر اليونان.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

ويمكن للجميع الإشتراك بمسابقة الحلم الجديدة بجوائزة الحصرية والغير متوقعة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على لينك الحلم الرسمي من هنا.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك.

الضغط على اشتراك.

اتباع التعليمات التي تأتيك في الرسائل من الحلم

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