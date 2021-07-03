Take a fresh look at your lifestyle.


رسميًا.. مسابقة الحلم 2021 تعلن عن سحبها الجديد والخامس على 3 جوائز جديدة

بواسطة إسلام عوض
مسابقة الحلم 2021 تعلن عن سحبها الجديد والخامس مسابقة الحلم 2021 تعلن عن سحبها الجديد والخامس

أعلنت مسابقة الحلم عن السحب القادم والذي يعد الخامس للعام الجاري 2021، وذلك بعد انتهاء السحب الرابع والإعلان عن إسم الفائز، وكانت الجائزة المليونية والتي بلغت ربع مليون دولار من نصيب أحد المصريين الذين يعملون في الإمارات بإمارة الشارقة.

1 مسابقة الحلم 2021 تعلن عن سحبها الجديد والخامس
2 كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم 2021 تعلن عن سحبها الجديد والخامس

وحصل بالفعل أحمد إبراهيم محمد على 250 ألف دولار جائزة الحلم بسحبها الرابع، والذي كان الخميس 1 يوليو 2021، وتغيرت حياة شخص بل أسرة كاملة، ليصبحوا في عداد المليونيرات، بعد أن كانوا يعيشون كفافاً، فبرسالة واحدة كان أحمد في حال وسبحان مغير الأمور، والذي تغيرت حياته بعد تلك الرسالة.

وأكدت مسابقة الحلم 2021 على لسان الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، أن السحب القادم والخامس هذا العام سيكون على جائزتين الأولى 100 ألف دولار، والثانية 125 ألف دولار، بالإضافة إلى جائزة ثالثة قيمة لأول مرة في تاريخ الحلم، وهي السحب على منزل الأحلام بجزر اليونان.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

ويمكن للجميع الإشتراك بمسابقة الحلم الجديدة بجوائزة الحصرية والغير متوقعة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على لينك الحلم الرسمي من هنا.
تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك.
الضغط على اشتراك.
اتباع التعليمات التي تأتيك في الرسائل من الحلم

اقرأ أيضاً:

 

 

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

الحرارة تصل لـ46 درجة.. حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

أخبار مصر

اللحظة المنتظرة من مسابقة الحلم 2021 وإعلان الفائز بـ250000$ وتعليق الفنانة شذى…

أخبار مصر

جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات في أيام عيد الأضحى

أخبار مصر

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يعلن شروط و رابط التقديم في وظائف وزارة الري

أخبار مصر

“مش أنا” يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية بهذا الرقم

أخبار مصر

خطوة بخطوة..كيفية حساب فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة

أخبار مصر

تردد قناة مصر البلد 2021 الجديد عبر النايل سات Misr AlBalad TV

أخبار مصر

المالية تقرر موعد صرف مرتبات يوليو 2021 وشهري أغسطس وسبتمبر

أخبار مصر

بالفيديو : محمد رمضان يعرض محتويات طائرته الخاصة

أخبار مصر

اشترك في مسابقة الحلم ولا تضيع فرصة سحب الـ 250 ألف دولار ومنزل الأحلام باليونان 


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.