رسوم الزيارة العائلية لعام 2019 .. وشروط التقديم عليها

رسوم الزيارة العائلية وهي من اهم المواضيع التي تهم المغتربين في المملكة العربية السعودية ويهتم المغترب بكل جديد فيما يخص الزيارة العائلية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الرسوم الجديدة للزيارة العائلية والشروط المطلوبة للزيارة العائلية.

رسوم الزيارة العائلية الجديدة لعام 2019:

وقد قامت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة برفع أسعار بعض الخدمات للمغتربين حتى تعمل على الحد من البطالة من أبناءها السعوديين وتقوم بتشغيل عدد كبير منهم ولذلك قامت برفع رسوم الزيارة العائلية وتختلف الرسوم باختلاف مدة الاستقدام وهي كالتالي :

رسوم تأشيرة الزائر حتى ثلاثة اشهر تقدر ب2000 ريال سعودي

رسوم تأشيرة الزائر حتى ستة اشهر تقدر ب3000 ريال سعودي .

رسوم تأشيرة الزائر حتى سنة كاملة تقدر ب5000 ريال سعودي

رسوم تأشيرة الزائر حتى سنتين تقدر ب8000 ريال سعودي

ولكن مع العلم عزيزي القارئ انه في حالة الزيارة لأول مرة قد يتم إضافة مبلغ 150 إلى 200 ريال سعودي وتختلف حسب البنك الذي يتعامل معه المغترب من قبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية .

شروط التقديم على الزيارة العائلية :

التقديم على منصة ابشر التابعة لوزارة الخارجية السعودية

أن تكون صلاحية الإقامة سارية حتى موعد انتهاء الزيارة العائلية

مراعاة موعد تجديد الإقامة الخاصة بك

كتابة رقم تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية

رسوم تأشيرة الخروج والعودة السعودية :

وتختلف أسعار تأشيرة والعودة على حسب المدة وهي كالتالي :

تبلغ فيزا الخروج والعودة لمدة 60 يوما 2000 ريال سعودي

تبلغ تأشيرة الخروج والعودة لمدة 6 أشهر ب600 ريال سعودي

تبلغ تأشيرة الخروج والعودة المتعددة 500 ريال سعودي لمدة 3 أشهر

وفي حال رغبة المغترب في مد المدة أن يدفع 200 ريال سعودي عن كل شهر زيادة.

كيفية التقديم على طلب زيارة عائلية إلي المملكة العربية السعودية:

ويتم التقدم على طلب زيارة عائلية من خلال اتباع الخطوات التالية: