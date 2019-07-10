رصد | باقه فودافون ب 10 وأكواد الاشتراك

مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة يبحث عملاء فودافون عن أرخص الأسعار التي تقدمها الشركة من الباقات للاستمتاع ومنها باقه فودافون ب 10 جنيهات والتي توفر فليكسات إضافية للعملاء، وعن باقة 10 في شركة فودافون فهي تعتبر من أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة، فيما يلي نرصد معا تفاصيل باقة 10 من فودافون وطرق الاشتراك في النظام.

باقه فودافون ب 10

تأتي شركة فودافون دائماً بأفضل العروض والخدمات والباقات المقدمة لعملائها حرصاً من الشركة على أن تنال اعجاب العملاء دائماً وأن تغطي استهلاك كل فرد، ولهذا قدمت شركة فودافون باقة الانترنت 10 جنيهات فقط، حيث يتم الاشتراك الشهري بمبلغ قدره 10 جنيهات فقط، لتوفر الشركة للعملاء 400 ميجا بايت انترنت تمكن العملاء من تصفح المواقع بلا حدود والاستمتاع بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وفيس بوك وانستجرام وواتس اب وغيرها.

ويتم الاشتراك في الباقة من خلال الكود *2000*10# ولمتابعة أحدث العروض والخدمات يمكنك زيارة موقع فودافون الرسمي والتعرف على المزيد من التفاصيل، والتعرف على أكواد فودافون للاشتراك في الخدمات المختلفة.

أكواد الاشتراك في باقات فودافون فليكس الإضافية

الباقة عدد الفليكسات كود الاشتراك باقة فليكس 3 جنيه 60 فليكس #03*880* باقة فليكس 5 جنيه 120 فليكس #05*880* باقة فليكس 10 جنيه 300 فليكس #10*880*

باقات فودافون فليكس الشهرية