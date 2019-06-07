رغم الدفع بـ22 سيارة إطفاء.. حريق هائل يلتهم مصنع بلاستيك في طلخا

اندلع حريق هائل في مصنع بلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في الساعات الأولى من بداية اليوم الجمعة، ما أدى لانتشار الهلع والخوف بين الأهالي اعتقادا منهم بأن الحريق في شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية «سماد طلخا» المجاور للحريق.

نشوب حريق هائل في مصنع بلاستيك

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد شرباش، يفيد نشوب حريق هائل في مصنع بلاستيك بقرية ميت عنتر في طلخا الدقهلية وتصاعد ألسنة اللهب.

الدفع بـ22 سيارة إطفاء

انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث طلخا، وقوات الحماية المدنية، والدفع بـ 22 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المباني والمصانع المجاورة إذ إن هذه المنطقة سكنية قريبة من شركة الدلتا للصناعات الكيماوية.

إنقاذ المنطقة من كارثة كبرى

وأضاف المصدر بقوات الحماية المدنية: «كل ما تبذله قوات الحماية المدنية من جهود هدفه إنقاذ المنطقة من كارثة خاصة أن الحريق ملاصق لسور شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا)، وتم الاتصال لوقف خط الغاز الممتد من حقول أبو ماضي إلى المصنع».

استخدام الرغاوي السائلة

وكشف المصدر أن الحماية المدنية استخدمت الرغاوي السائلة نظرًا لكثرة المواد البلاستيكية المشتعلة ومحاولة السيطرة على النيران.