رفضت العمل في المسرح.. 4 معلومات عن الفنانة الراحلة ماهي نور

تصدر اسم الفنانة الراحلة ماهي نور محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعدما تم الإعلان عن وفاتها إثر تعرضها إلى هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاتها في تلك الأيام الكريمة، في واحدة مما جعل قطاع كبير من المدونين يبحثون عن معلومات عنها من أجل التعرف عليها بشكل أكبر.
ومن خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” نكشف لكم عن عدد من المعلومات المختلفة عن الفنانة الشابة الراحلة ماهي نور والتي توفت خلال الساعات الماضية إثر هبوط في الدورة الدموية، وذلك حرصا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
معلومات عن الفنانة الراحلة نور
- ظهرت الفنانة الراحلة ماهي نور في خمسة مسلسلات مختلفة خلال الفترة الماضية وهم (سامحني يا زمن، اللص والكتاب، 30 ليلة وليلة، حارة خمس نجوم، الخفافيش”.
- رفضت الفنانة ماهي نور العمل المسرحي في واحد من الأمور التي أثارت الجدل، وعقبت على ذلك في الإعلام قائلة إنها مازالت وجه جديد وتحتاج إلى الظهور بشكل أكبر في المسلسلات والأفلام بدلا من إجهاد نفسها بشكل يومي في المسرح الذي يحتاج عمل وجهد كبير.
- كان آخر أعمال الفنانة الراحلة ماهي نور مسلسل 30 ليلة وليلة ومن قبلها كان مسلسل وجع البنات والتي صورته في 2016 وحتى الآن لم يتم عرضه.
- آخر شيء كتبته ماهي نور من خلال صفحتها على “فيس بوك” كان: “دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم”.