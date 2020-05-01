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“رفض يستسلم للإرهابيين”.. والد الشهيد خالد المغربي يروي كواليس استشهاده في سيناء

بواسطة عبدالرحمن خالد
الشهيد خالد المغربي كواليس استشهاد خالد المغربي

يعد خالد المغربي أحد أفراد كتيبة أحمد المنسي الشهيرة التي استشهدت على أرض سيناء وسط حرب قوية ضد الإرهابيين على أراضي سيناء واحد من أبرز الجنود الذي سُلط الضوء على اسمهم بعد استشهاده نظرا لبسالته في العمل وعدم استسلامه للإرهابين على الرغم من محاصرتهم له في سيناء أثناء محاولته مساعدة زملاؤه من الجيش المصري.

والد محمد المغربي يروي تفاصيل استشهاد نجله

وروى محمد المغربي والد الشهيد خالد المغربي تفاصيل استشهاده قائلا إن نجله كان قد تم ترقيته إلى رتبة نقيب وكان يجهز نفسه للانتقال من سيناء إلى الإسكندرية ألا أنه قبل سفره تلقى استغاثة من أحمد المنسي بهجوم الإرهابيين عليهم، وتحرك بالفعل من أجل إنقاذهم.

وتابع: “كان بيسوق الدبابة ومعاه جندي زميل له، وطلب منه أنه يهدي السرعة خوفا على أن يكون هناك لغم أو شيء يفجر الدبابة وخرج عليه الإرهابيين طوال الطريق محاولين منع وصول الدعم إلى قوات الجيش وحاول أمامهم خالد المغربي الصمود من خلال الضرب من داخل الدبابة”.

خالد المغربي
الشهيد خالد المغربي

وأردف أن نجله واصل المقاومة حتى اصطدمت سيارة دفع رباعي مفخخة بالدبابة وانفجرت بها، ورفض الاستسلام عندما خرج من الدبابة أيضا، وطلب الدعم من زملاؤه ولكن لم يستطيعوا اللحاق به، متابعا: “أحد الجنود رد عليه في الجهاز قالوا أطلب الدعم وأوعى تستسلم أنا دربتك على الرجولة أوعى يخدونا مصابين واستشهد هو والجندي الموجود معه”.

عبدالرحمن خالد
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