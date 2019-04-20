الهيئة الوطنية للانتخابات | استعلم عن رقم ومكان لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

رقم اللجنة الانتخابية تزامناً مع بداية التصويت على التعديلات الدستورية 2019، يسعي عدد كبير من المواطنين الذين لهم حق التصويت على الاستفتاءات الدستورية إلي معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، وذلك وفق ما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بثلاث طرق، لكي يتمكن المواطنين الذين لهم الحق على الاستفتاء على الدستور بسهولة معرفة رقم اللجنة الانتخابية بكل سهولة.

رقم اللجنة الانتخابية

بدأ المواطنين داخل مصر اليوم السبت منذ التاسعة صباحاً بدء التصويت على التعديلات الدستورية، ويستمر التصويت طوال فترة التصويت المسموح بها من الساعة التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً، على أن ينتهي الاستفتاء على الدستور يوم الاثنين القادم 20-4-2019، وبحد أقصي سوف تُعلن نتيجة الاستفتاءات الدستورية 2019 يوم 27 أبريل 2019.

الدخول إلي رابط معرفة اللجنة الانتخابية 2019 من هنا. يتم إدخال الرقم القومي (14 رقم) الضغط على استعلم.

من ضمن الطرق المُتاحة أيضاً للاستعلام عن اللجنة الانتخابية رسالة نصية إلي 5151 بتكلفة الرسالة العادية، وأخيراً يُمكنك الاتصال على 141 من أي هاتف أرضي أو محمول بسعر الدقيقة العادية، يُمكنك أيضاً ترك الرقم القومي الخاص بك في صندوق التعليقات بالأسفل وسوف نقوم بالرد بمكان لجنتك الإنتخابية.

زيادة أعداد القضاة في بعض اللجان

فيما أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية محمود الشريف عن زيادة أعداد القضاة وذلك في بعض اللجان على مستوي الجمهورية تزامناً مع كثافة الحضور في القاهرة وفي جنوب سيناء بشرم الشيخ وكذلك الرويسات.

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