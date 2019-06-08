رقم خدمة عملاء فودافون وباقات المكالمات والفليكسات والانترنت،تعد شبكة فودافون واحدة من اهم الشبكات المصرية وأيضا من اكثر الشبكات استخداما فالكثير من الشعب يحمل هواتف المحمول ذات شبكة فودافون ويحتاجون في كثير من الاوقات الي معرفة ارقام خدمة العملاء لمعرفة اي استفسار عن الشبكة سواء كان بخصوص خدمات الشبكة من مكالمات او انترنت او باقات وفليكسات …..الخ.

رقم خدمة عملاء فودافون

رقم خدمة عملاء فودافون ، هو من احد اهم الارقام التي يجب معرفتها حيث ان هذه الشبكة تحتوي كل خدمة فيها علي رقم خاص بها فمثلا رقم خدمة العملاء للتحدث مع احد ممثلين الشركة والاستفسار عن اي مشكلة قد تواجه العميل ولا يستطيع حلها فيقوم ممثل الخدمة بشرح حل هذه المشكلة للعميل ومتابعته حتي يتمكن من اجتياز هذه المشكلة وارضاء العميل عن الخدمة . وهناك ايضا اكواد اخري مثل كود خاص بشحن رصيد حيث يتطلب من العميل ادخال كود معين قبل رقم الكارت الخاص بقيمة معينه لكي تتم عملية الشحن ، وايضا هناك كود لتحويل الرصيد وكود لباقات الانترنت المختلفة ، وكود لباقات المكالمات المختلفة ، واكواد لالغاء كل باقة علي حدة ومن هنا نجد انه من الضروري جدل بل ان امر معرفة كل كود هو امر بالغ الاهمية .

ارقام خدمة عملاء فودافون

تختلف ارقام خدمة عملاء فودافون حسب الوسيلة التي يتم الاستفسار من خلالها وحسن الموطن فمثلا تختلف سواء من داخل مصر او من خارج مصر من الهاتف المحمول او من التليفون الارضي من نفس الشبكة او من شبكة اخري والان سنعرف كيفية الاستعلام عن الباقات

رقم خدمة عملاء فودافون من اي رقم فودافون < اطلب 888 من خلال اي رقم فودافون .

رقم خدمة عملاء فودافون من اي شبة اخري اطلب 16888 من خلال الشبكات الاخري .

رقم خدمة عملاء فودافون من خلال اي رقم خارج مصر اطلب 00201001888888 من اي بلد .

رقم خدمة عملاء فودافون من اي تليفون ارضي اطلب 02-25292888 .

باقات فليكسات فودافون

اصبح معظمنا يسعي الي نظام الفليكسات وذلك من اجل توفير مصاريف الشحن اليومي حيث تتميز هذه الخدمة ( خدمة باقات الفليكسات ) بمنح العميل عدد من الوحدات الازمه والتي يحددها وفقا لاستخدامه الشخصي لمدة 30 يوم متاحه لجميع ارقام فودافون وايضا الشبكات الاخري والان سنعرض عليكم اهم هذه الباقات باكوادها واسعارها

باقات فليكسات فودافون اطلب *520*10263300*15# للحصول علي باقة فليكس 15 .

باقات فليكسات فودافون اطلب *520*10263300*25# للحصول علي باقة فليكس 25.

باقات فليكسات فودافون اطلب *520*10263300*40# للحصول علي باقة فليكس 40.

باقات فليكسات فودافون اطلب *520*10263300*60# للحصول علي باقة فليكس 60.

باقات فليكسات فودافون اطلب *520*10263300*80# للحصول علي باقة فليكس 80.

باقات الانترنت فودافون

اليوم خدمة الانترنت لاغني عنها فغالبا لا يمر يوم الا وتقوم بتصفح الانترنت عدة مرات ويختلف استخدام كل فرد عن الاخر في هذه الخدمة وسوف نقوم بعرض ارقام الباقات الخاصة بشبكة فودافون للانترنت واسعارها

باقات الانترنت فودافون اطلب *2000*5# وسعرها خمسة جنية مصري.

باقات الانترنت فودافون اطلب*2000*10# وسعرها عشرة جنية مصري.

باقات الانترنت فودافون اطلب *2000*25# وسعرها خمسة وعشرون جنية مصري.

باقات الانترنت فودافون اطلب *2000*40# وسعرها اربعون جنية مصري.

باقات الانترنت فودافون اطلب *20000*60#وسعرها ستون جنية مصري.

باقات الانترنت فودافون اطلب *2000*100# وسعرها مائة جنية مصري.