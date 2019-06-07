رقم خدمة عملاء فودافون كاش تفاصيل ومعلومات حول فرع vodafone

تعد شركة فودافون مصر من أشهر شركات المحمول المعروفة حيث بدأت هذه الشركة العمل قبل 20 عاما، ومن المعروف أن هذه الشركة تابعة لشركة فودافون العالمية التي كانت سابقا تعرف باسم «كليك»، وتقدم شركة فودافون الكثير من الخدمات لملايين المستعملين حول العالم ، كما تقوم فودافون مصر كذلك بخدمة مستخدميها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية الذين يقومون بالتواصل مع خدمة عملاء فودافون، وذلك لأنها تضم طاقم متميز من الموظفين يبلغ أكثر من ستة ألاف موظف والذين يردون على كافة التساؤلات والاستفسارات من الموجهة إليهم من المستخدمين.

خدمة عملاء فودافون كاش

تقوم خدمة فودافون كاش بمهمة تسهيل تحويل الأموال بين عملاء شركة فودافون في جميع أنحاء مصر من خلال رقم التليفون، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمكن من خلالها دفع فواتير الهاتف، وتحويل الرصيد من خلال خدمة رصيدك في فودافون كاش، علاوة على ذلك تقدم الكثير من الهدايا في الأعياد والمناسبات.

كيفية الاشتراك في خدمة فودافون كاش

1- للاشتراك في فودافون كاش لابد من زيارة أقرب فرع من فروع ڤودافون أو أي موزع معتمد بالبطاقة الشخصية وسيتم الاشتراك مجانا.

2- فور الاشتراك ستصل رسالة لتأكيد الاشتراك مع طلب أنشاء رقم سري للحساب مكون من ستة أرقام وذلك حتى يتم تفعيل الخدمة من خلال الكود #5*9*.

3- لإيداع الأموال في الحساب يجب التوجه إلى فرع من فروع الشركة أو أية موزع معتمد وكذلك للتمتع بأي خدمات أخرى.

4- يمكن الاحتفاظ بالأموال في حساب فودافون كاش بحد أقصى عشرة ألاف جنية وبعد إيداع الأموال سيتم استلام رسالة تأكيد بذلك.

خدمة عملاء فودافون كاش مصر

للاستفسار عن أية معلومات تخص خدمة فودافون كاش يمكن للعميل أن يقوم بالاتصال برقم خدمة العملاء على الرقم “7001” من أي خط فودافون، تكلفة الخدمة 50 قرش.

أكواد فودافون كاش

نوع الخدمة

الرقم

معلومات عن خدمة فودافون كاش وكيفية الاشتراك

7000

خدمة فودافون كاش

#9* أو 7000

إنشاء الرقم السري

#5*9*

تغيير الرقم السري

#2*9*

في حالة نسيان الرقم السري

#12*9*

لتحويل الأموال

#القيمة*رقم الموبايل*7*9*

شحن رصيد لرقمك

#القيمة*0*9*

شحن رصيد رقم فودافون أخر

#القيمة*رقم الموبايل*3*9*

سداد فاتورتك أو فاتورة أي رقم فودافون أخر

#القيمة*رقم الموبايل*4*9*

معرفة رصيد محفظة فودافون كاش

#13*9*

للتأكيد على طلب السحب من محفظة فودافون كاش

#1*9* أو #1*900* ثم إدخال الرقم السري لتأكيد العملية

للتأكيد على طلب الإيداع لمحفظة فودافون كاش

#2*9* أو #2*900* ثم إدخال الرقم السري لتأكيد العملية.