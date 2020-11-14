“رقم هاتف” مطعم ابو صلاح شاورما البحرين فرع جدعلي

رقم مطعم أبو صلاح أو أبو صلاح شاورما ، هو كافتيريا لصنع الشاورما كما يقدم السندويشات والهمبرجر وبروستد الدجاج، الى جانب العصائر المختلفة. مع مزايا مطعم ابو صلاح توفير خدمة التوصيل للمنازل في مناطق البحرين بأسعار معقولة وفي فترة زمنية مناسبة.

مطعم ابو صلاح شاورما

مطعم شاورما ابو صلاح ABU SALAH SHAWARMA في فرعه الكائن في جدعلي، من المطاعم التي عرفها البحريينين منذ سنوات طويلة وتعاملوا معه كزبائن للمطعم، يقدم قائمة من وجبات العشاء أولها الشاوارما ذات المذاق المميز كما يتوفر منها الحجم الكبير بما يسمى “المغلوم” ليكون مشتملاً على الخضار والبطاطس والبصل ونحو ذلك.

في السنوات القليلة طور المطعم abu salah shawarma jidali- من اصناف وجباته ليضم الزنجر وسندويش كلوب، مع توفير قائمة بوصفات الهمبرجر الجامبو ودجاج فيليه وسندويشات كلوب العائلية. وفيما يخص شاورما ابو صلاح فسعر الشاوراما الواحدة 300 فلس، للحم والدجاج، وأما الملغوم فقيمته 500 فلس ايضاً.

يتيح المطعم خدمة التوصيل للمنازل بالإضافة لإمكانية الطلب من المطعم عن طريق موقع طلبات كوم، وهي المنصة المفضلة في طلب الطعام وتوصيله في الشرق الأوسط. حيث يتاح من خلال خدمة طلبات توصيل الاطعمة التي تطلبها من مطعم ابو صلاح الى جميع مناطق البحرين.

رقم هاتف مطعم ابو صلاح شاورما

أبو صلاح شاوارما الرقم 17780903

فرع جدعلي

خدمة التوصيل: متاحة برسوم 100 فلس.

رقم ابو صلاح شاورما جدعلي