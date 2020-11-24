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رمز الاتصال لدولة البحرين- كود فتح الخط لاجراء مكالمات دولية

بواسطة زكريا منير
00973 رمز اي دولة

يتيح كل بلد رموزاً للاتصال الهاتفي او رقم فتح الخط وهو تسلسل رقمي يسبق ادخال رقم هاتف المتصل اليه في المكالمة الدولية وعادة يكون البادئة بصفرين اي 00 يليه كود الطلب الهاتفي الدولي بحسب كل بلد” وفي البحرين لا يختلف بادئة خطة الترقيم للمنطقة ما قبل مفتاح خط الدولي وذلك بالتسسل الصفري المتتالي فيكون كما في المثال الموضح 00973،

استخدام رمز البلد او الكود الدولي المتوفر لكل دولة، يسهل اجراء المكالمات المباشرة- سواء من الهواتف النقالة او الخطوط الأرضية. وهو رمز البلد الذي يعد من الضروي إدخاله كبدالة- قبل رقم الهاتف الدولي الذي تطلبه. والذي يتم تحديده بواسطة (ITU).

1 مفتاح خط البحرين
2 رمز الاتصال لدولة البحرين

مفتاح خط البحرين

ويشترط عادة اسخدام علامة زائد  (+) في تنسيق رقم الجوال المدخل،  ومع ذلك يعد شائعاً إستبدال العلامة في حال ما إذا كان الاتصال الدولي المباشر متوفرا لمنطقتك- فيتعين فقط طلب التسلسل الصفري 00 يتبعه (رمز البلد)   (رقم الهاتف).

رمز الاتصال لدولة البحرين

  • 973- ايضا 00973- ايضا (009736191609) مثال لنموذج الرقم المتسلسل للارقام هواتف شبكة المحمول التي تطلبها من خارج البحرين.

لقد كان واضحاً كيفية طلب ارقام هواتف شبكة المحمول من الخارج لاجراء مكالمات مباشرة بإضافة رموز الأكواد الخاصة بالبحرين قبل الرقم الوطني، فهذا تنسيق بادئة خطة الترقيم الذي يشار اليها برموز الاتصال الدولي للمشتركين والتي عادة يكون يبدأه تسلسل الرقم 00 الثابت الذي يتم ضبطه من جانب( ITU الإتحاد الدولي للإتصالات) المستخدم في معظم الدول الأوروبية وقارة اسيا وأفريقيا.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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