Take a fresh look at your lifestyle.


“رموز” تردد قناة الجماهيرية العظمي”Aljamahiriya TV” على نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة الجماهيرية العظمي 2020

قناة الجماهيرية على إشاراتها على قمر نايل سات، هي قناة ليبية تصدر عن مؤسسة البث الرئيسيي في لبييا، تتيح مزيج من الأخبار والبرامج والمحتوى المرئي المنوع في أقسام السياسية والإقتصاد والرياضة والصحة، الترفيه، تتوفر قناة الجماهيرية بدقة HD من خلال خدمة البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات.

1 قناة الجماهيرية
2 تردد قناة الجماهيرية على نايل سات

قناة الجماهيرية

تراعي قناة الجماهيرية العظمي- الظهور ببرامج متعددة تلبي حاجيات الجمهور في الحصول على المحتوى الهادف والمهم، مع ميزة البث المباشر من خلال https://www.ljbctv.tv/live لقناة الجماهيرية العظمى على الأنترنت، من خلال خاصية البث الحي على الموقع الإلكتروني، يستطيع المتابع مشاهدة محتواها بأكمله، في أي قت، من كل مكان.

يستفيد الجمهور من حزمة البرامج المختلفة التي تنتجها القناة وتصل لهم في جودة عالية. فهناك برامج حوارية وبرامح صحة، إقتصادية، البرامج الدينية، موجزات الأخبار. مع عدم الإغفال عن الترفيه المرتبط بالطفل كعرض الرسوم المتحركة، لذلك هي اليوم واحدة من اهم مفضلات القنوات الليبية التي تنال الإعجاب بشكل كبير، خاصة مع السعي الدائم إلى تحسين إنتاج المرئيات وتجددها.

تردد قناة الجماهيرية على نايل سات

إسم القناة التردد معدل الترميز الموقع المداري
AL JAMAHIRIA TV 11526 H 27500 7.3°W
إسم القناة على الرسيفر Al jamahiriya TV

يمكنك إلتقاط بث قناة الجماهيرية العظمي 2020 بكل سهولة وبشكل فوري، بالتوجه إلى القائمة أو menu، اختيار التركيب أو installation، تبدأ اضافة تردد جديد، بعد اختيار البحث اليدوي، وتحديد القمر المطلوب، يتم إدخال الإستقطاب، معدل الترميز، معدل تصحيح الخطأ. بشكل صحيح، ثم إتمام الحفظ بالضغط على زر الأزرق ثم الموافقة أو ok، ليتم البحث التلقائي عن القناة وإلتقاطها إلإشارة بنجاح.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

“رموز” تردد قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات بدون تشفير 2020

أخبار مصر

الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض أهلاً مدارس

أخبار مصر

“كاملة” تردد قنوات أبل”apple” أفلام- كوميدي- حكايات- مسلسلات

أخبار مصر

قناة العهد على نايل سات 2020..”alahad tv” طريقة ضبط التردد بجودة HD

أخبار مصر

قناة مودي كيدز.. رسوم متحركة- أفلام- التردد، نايل سات

أخبار مصر

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي بساعتين .. ما هي استمارة VIP المميزة

أخبار مصر

قناة mbc 4.. طريقة ضبط التردد على نايل سات 2020 الجديد

أخبار مصر

قناة التونسية الوطنية 1 Tunisa Nat- التردد- نايل سات، بدر 4، هوت بيرد

أخبار مصر

قناة مساواة Musawa TV.. تردد نايل سات، عرب سات بدر 4 (SD ، HD)

أخبار مصر

تردد قناة يو تي في UTV Iraq على نايل سات 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.