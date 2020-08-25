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رموز تردد قناة الشعائر على قمر نايل سات 2020 الجديد إشارة قوية

بواسطة زكريا منير

تردد قناة الشعائر على نايل سات 8 غرباً الجديد 2020، قناة الشعائر هي قناة تلفزيونية شيعية إسلامية مصممة لتقديم المحتوى الديني المتمثل في نقل الشعائر والإحياءات المذهبية للشيعة. وتعد قناة مزدهرة بالمحتوى المرئي المتنوع من الأدعية والأناشيد وكليبات التعزية بأصوات مختلفة.

1 قناة الشعائر
2 إستقبال قناة الشعائر العراقية
3 تردد قناة الشعائر

قناة الشعائر

عكست قناة الشعار الفضائية النبض الشيعي المتجدد من خلال تقديم حي ومباشر للمناسبات الدينية المختلفة لكي يشاهدها كل من في العالم. حيث سمحت بالتعريف بالمذهب أكثر لمن هم لا ينتمون للشيعة، في إطار تغطيات مباشرة ومسجلة التي تستجيب لإهتمامات الكثيرين ممن يريدون المحتوى الإيماني الخالص خاصة في موسم عاشواء حيث يحيي ملايين الشيعة في العالم ذكرى إستشهاد الإمام الحسين.

حرصت قناة الشعائر على توفير التغطيات الخاصة بالمناسبات كالخطابات والمحاضرات التي يغلب عليها الطابع الإيماني والروحي. والإرتباط بالجذور التي قام عليها المذهب من خلال مبادئ الإمام الحسين وتجسيداً لنهضته وفلسفة ثورته التي كتب عنها المسلمون والمسترقون. حيث تعد محطة الشعار التلفزينية منبراً تفاعلي يحفز الشعور الإيماني ويظهر عمق الإنتماء الى الإسلام الأصيل.

إستقبال قناة الشعائر العراقية

حيث يتم إستقبال قناة الشعار من قبل الملايين من العراق وخارجه، لإرتباطهم الشديد بالمناسبات الدينية التي يجدون فيها فطرتهم وطبيعتهم الإنسانية في التسامح والقرب من الله، لذلك تقوم القناة بنقل الشعائر الشيعية من خلال قمر نايل سات، إلتزاماً بنص قرآني” وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ” حيث توفر مباشر على مدار 24 ساعة بدون تشفير.

تردد قناة الشعائر

  • ترميز 27500
  • القمر نايل سات
  • التردد: 10971 H
  • معامل تصويب الخطأ 5/6

بمجرد إضافة معطيات تردد قناة الشعائر في أجهزة الرسيفر وفق البيانات الموضحة أعلاه، سيتم البحث عن القناة بشكل تلقائي وإستقبال بثها بدقة SD للجودة العادية وظهورها في قائمة القنوات تحت مسمى Alshaaer TV،

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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